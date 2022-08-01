В Актобе утонули юноша и двое детей

АКТОБЕ. 31 ИЮЛЯ - В Актобе утонули 3 человека, двое из которых дети, передает KAZAKHSTAN TODAY.

30 июля этого года в 14.19 на пульт дежурно-диспетчерской службы департаменто по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области поступило сообщение о том, что в Актобе, в районе Алматы, Заречная 1, в районе моста Южный обход, утонул молодой парень в необорудованном месте для купания. Позже поступило сообщение о том, что на том же месте водоема утонули двое детей, сообщает пресс-служба ДЧС Актюбинской области.

Тело 18-летнего юноши извлечено из воды с глубины 3 метров, в расстоянии 10 метров от берега. Двоих детей из одной семьи 2009 и 2011 года рождения извлекли с глубины 3 метров, в расстоянии 15 метров от берега.