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В Актобе утонули юноша и двое детей

31.07.2022, 14:00 25271
В Актобе утонули юноша и двое детей
АКТОБЕ. 31 ИЮЛЯ - В Актобе утонули 3 человека, двое из которых дети, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
30 июля этого года в 14.19 на пульт дежурно-диспетчерской службы департаменто по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области поступило сообщение о том, что в Актобе, в районе Алматы, Заречная 1, в районе моста Южный обход, утонул молодой парень в необорудованном месте для купания. Позже поступило сообщение о том, что на том же месте водоема утонули двое детей, сообщает пресс-служба ДЧС Актюбинской области. 
 
Тело 18-летнего юноши извлечено из воды с глубины 3 метров, в расстоянии 10 метров от берега. Двоих детей из одной семьи 2009 и 2011 года рождения извлекли с глубины 3 метров, в расстоянии 15 метров от берега.
 

новости по теме

В Жамбылской области заключенный напал на сотрудников администрации колонии

01.08.2022, 20:36 1786
ТАРАЗ. 1 АВГУСТА - Осужденный напал на сотрудников администрации учреждения ЖД-158/7 в Жамбылской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
ЧП произошло во время утренней проверки, сообщили в комитете уголовно-исполнительной системы.
 
Пострадавшим в результате происшествия оказана необходимая медицинская помощь. В настоящий момент их состояние оценивается как "стабильное". Осужденный, совершивший нападение на сотрудников, изолирован в дисциплинарный изолятор.
 
Факт зарегистрирован в книге учета информации, назначена служебная проверка.
 

В Алматинской области в ДТП с участием трактора пострадали четыре человека

01.08.2022, 19:51 2376
Фото: пресс-служба ДП Алматинской области
КОНАЕВ. 1 АВГУСТА - ДТП с участием трактора и Mercedes-Benz произошло утром 29 июля в Енбекшиказахском районе, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По предварительным данным, 64-летний водитель Mercedes-Benz на 100 км автодороги Алматы-Шелек-Хоргос допустил столкновение с трактором марки "Беларусь", сообщает пресс-служба ДП Алматинской области.
 
В результате аварии получили различные травмы четыре человека. Пострадавшие доставлены в больницу Есика. Назначены все необходимые экспертизы и ведется следствие.
 

На Алоколе четырех человек унесло ветром на катамаране

01.08.2022, 18:56 2591
На Алоколе четырех человек унесло ветром на катамаране
Фото: Depositphotos
ТАЛДЫКОРГАН. 1 АВГУСТА - В селе Акши на озере Алаколь четверо молодых людей, один из которых несовершеннолетний, отплыли от берега на катамаране и из-за сильного ветра не смогли вернуться. Их унесло на середину озера, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ДЧС вызов поступил 1 августа в 05.15. На место прибыли спасатели оперативно-спасательного отряда Алакольского региона, сообщает пресс-служба ДЧС Жетысуской области.
 
В 05.40 в 1,5 км от берега молодые люди 2000, 2003, 2007 годов рождения, найдены и доставлены на берег. Со спасенными проведена профилактическая беседа по безопасности на воде.        
 

Аким Махамбетского района Атырауской области утонул в Урале

01.08.2022, 08:28 11131
АТЫРАУ. 1 АВГУСТА - Утонул аким Махамбетского района Атырауской области Ринат Джанглишов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным "Ак Жайык", происшествие произошло вчера после полудня в селе Ортакшыл Махамбетского района. Был ли кто-нибудь рядом с акимом - неизвестно. Сообщается, что он купался в необорудованном для этого месте.
 
Тело все еще не найдено. Информацию изданию подтвердили в районном акимате.
 

Кадет Военного колледжа Минобороны получил ранение

31.07.2022, 16:28 22776
НУР-СУЛТАН. 31 ИЮЛЯ – В Военном колледже Министерства обороны Республики Казахстан один из кадетов получил ранение, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

31 июля этого года в Военном колледже МО РК, находясь в суточном наряде, получил ранение кадет. Военнослужащему оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сообщили в пресс-службе Минобороны РК.

 
По данному факту начато досудебное расследование. Для установления обстоятельств происшествия направлена специальная комиссия.
 
Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК не подлежит разглашению в интересах следствия.
 

В аварии в Актюбинской области погибли 6 человек

31.07.2022, 15:24 23281
Фото: diapazon.kz
АКТОБЕ. 31 ИЮЛЯ – На 1046 километре автодороги Самара – Шымкент недалеко от поселка Калыбай Иргизского района произошло дорожно-транспортное происшествие, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

За рулем автомашины марки Honda Fit был 32-летний гражданин Республики Кыргызстан. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомашиной Lada Largus, которой управлял 33-летний житель Иргизского района", пишет газета "Диапазон".

 
В результате ДТП водитель автомашины Lada Largus и 4 пассажира от полученных травм скончались на месте. Пассажир автомашины Honda Fit тоже скончался на месте ДТП. Водителя автомашины Honda Fit с 30-летней пассажиркой госпитализировали в центральную районную больницу поселка Иргиз.
 
По данному факту начато досудебное расследование по 4 части статьи 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".
 

В Казахстане двое военнослужащих совершили суицид

30.07.2022, 19:59 39786
НУР-СУЛТАН. 30 ИЮЛЯ - В Казахстане военнослужащий срочной службы воинской части 3517 (город Степногорск) и военнослужащим по контракту воинской части 3502 (город Актау) совершили суицид, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

29 июля около 21.00 выполняя службу в качестве дневального по автопарку, военнослужащий срочной службы рядовой отпросился у дежурного по автопарку сходить в туалет. Через некоторое время он был обнаружен в кладовом помещении автопарка в повешенном состоянии", - сообщили в пресс-службе Национальной гвардии РК. 

 
Отмечается, что дежурной службой автопарка была оказана первая медицинская помощь, после чего военнослужащий был доставлен на санитарной машине в ЦГБ города Степногорска, где была констатирована смерть рядового. 
 

30 июля в 05.15 в воинскую часть поступила информация о том, что старший сержант совершил суицид путем самоповешения. При выяснении обстоятельств стало известно, что около 03.30 ночи супруга обнаружила мужа в туалете дома в подвешенном состоянии", - проинформировали в пресс-службе. 

 
Сообщается, что по данным фактам было доложено по линии дежурной службы и оповещены взаимодействующие органы. Причины обстоятельства выясняются, проводятся служебные расследования. 
 
Cогласно статьи 201 УПК РК (Недопустимость разглашения данных досудебного расследования), данные досудебного расследования не подлежат разглашению 
 

Названо число пострадавших в результате столкновения двух автобусов в Уральске

30.07.2022, 19:53 39941
Названо число пострадавших в результате столкновения двух автобусов в Уральске
УРАЛЬСК. 30 ИЮЛЯ - В управлении здравоохранения Западно-Казахстанской области назвали число пострадавших в результате столкновения двух пассажирских автобусов в Уральске, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает портал "Мой город", с места ДТП доставили 14 пострадавших в городскую многопрофильную больницу. 
 

32-летнюю женщину с закрытой черепно-мозговой травмой госпитализировали в отделение нейрохирургии. 51-летней женщине диагностировали перелом трех ребер, ее готовят к операции. У 46-летнюю пострадавшую с переломом ключицы поместили в отделение политравмы. 60-летний мужчина с переломом двух ребер от госпитализации отказался. 3-летнего ребенка доставили в Областную детскую многопрофильную больницу. Он находится на обследовании. У остальных диагностированы ушибы мягких тканей, все направлены на амбулаторное наблюдение", - проинформировали в управлении. 

 
Ведется досудебное расследование по статье 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения). 
 
Напомним, в Уральске на пересечении улиц Даулеткерея и Мухита столкнулись два пассажирских автобуса.
 

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