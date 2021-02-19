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В Актобе водитель ВАЗа сбил двух пешеходов

18.02.2021 6022
Актобе. 18 февраля. Kazakhstan Today - В Актобе водитель ВАЗа сбил двух девушек, передает Kazakhstan Today.
 

16 февраля 35-летний водитель автомашины ВАЗ-21124, двигаясь по проспекту К. Нокина на пересечении с улицей Акимжанова, на нерегулируемом пешеходном переходе, допустил наезд на двух пешеходов - 25 и 19 лет", - сообщили в департаменте полиции Актюбинской области.

 
В результате ДТП оба пешехода госпитализированы. По факту ДТП проводится расследование.
 

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