В Актобе водитель ВАЗа сбил двух пешеходов

Актобе. 18 февраля. Kazakhstan Today - В Актобе водитель ВАЗа сбил двух девушек, передает Kazakhstan Today.

16 февраля 35-летний водитель автомашины ВАЗ-21124, двигаясь по проспекту К. Нокина на пересечении с улицей Акимжанова, на нерегулируемом пешеходном переходе, допустил наезд на двух пешеходов - 25 и 19 лет", - сообщили в департаменте полиции Актюбинской области.

В результате ДТП оба пешехода госпитализированы. По факту ДТП проводится расследование.

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