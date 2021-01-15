В Актобе взорвался заправленный газом автомобиль

Актобе. 14 января. Kazakhstan Today - Утром 14 января в Авиагородке произошел взрыв. Взорвалась автомашина, заправленная газом, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает портал " Мой ГОРОД ", пожар, возникший из-за взрыва машины, распространился на другие строения. На месте работали 21 пожарный и пять единиц техники.

49-летний мужчина с ожогами был доставлен в больницу скорой медицинской помощи, он находится в реанимации. У пострадавшего ожоги головы, лица, шеи, рук, бедер и голеней, ожоги дыхательных путей.

Причина взрыва устанавливается.

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