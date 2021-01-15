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В Актобе взорвался заправленный газом автомобиль

14.01.2021 15067
В Актобе взорвался заправленный газом автомобиль
Актобе. 14 января. Kazakhstan Today - Утром 14 января в Авиагородке произошел взрыв. Взорвалась автомашина, заправленная газом, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает портал "Мой ГОРОД", пожар, возникший из-за взрыва машины, распространился на другие строения. На месте работали 21 пожарный и пять единиц техники.
 
49-летний мужчина с ожогами был доставлен в больницу скорой медицинской помощи, он находится в реанимации. У пострадавшего ожоги головы, лица, шеи, рук, бедер и голеней, ожоги дыхательных путей.
 
Причина взрыва устанавливается.
 

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