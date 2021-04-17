В Актобе женщина скончалась после наезда фуры под управлением гражданина Турции

АКТОБЕ. 16 АПРЕЛЯ - 44-летняя жительница поселка Заречного Актюбинской области скончалась в больнице после наезда на нее фуры под управлением 60-летнего гражданина Турции, передает KAZAKHSTAN TODAY.

14 апреля, в 21.50, 60-летний водитель автомашины IVEKO гражданин Турции, двигаясь по трассе Южного обхода в поселке Заречный-1, допустил наезд на пешехода - 44-летнюю жительницу поселка Заречный, которая переходила проезжую часть дороги в неустановленном месте, справа налево по ходу движения транспортного средства", - сообщает пресс-служба департамента внутренних дел Актюбинской области.

Пострадавшая была доставлена в реанимационное отделение БСМП, однако 15 апреля от полученных травм скончалась.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами).

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства