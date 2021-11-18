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В Актюбинской области подросток прятался от матери у дедушки

17.11.2021, 20:52 72793
В Актюбинской области подросток прятался от матери у дедушки
Фото: Новости Харькова
АКТОБЕ. 17 НОЯБРЯ -15 ноября в городской отдел полиции №4 УП Актобе обратилась 40-летняя жительница Байганинского района, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Женщина пояснила, что приехала к родственникам, где проживает ее 16-летний сын, студент одного из колледжей города. После разговора на повышенных тонах по поводу успеваемости подросток ушел из дома и не вернулся, сообщает Polisia.kz
 
Незамедлительно была создана оперативно-поисковая группа, которая приступила к поиску несовершеннолетнего. На следующий день выяснилось, что подросток после ссоры с матерью уехал в Байганинский район и находился дома у дедушки.
 
17 ноября в Кызылординской области нашли пропавшего в буран подростка. Полицейские проводят профилактическую работу с родителями мальчика, устанавливают обстоятельства происшествия.
 

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Во время урагана в Жамбылской области погиб 17-летний парень

18.11.2021, 11:55 2728
Во время урагана в Жамбылской области погиб 17-летний парень
ТАРАЗ. 18 НОЯБРЯ - В селе Жалпактобе Жамбылской области во время урагана погиб 17-летний парень, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Во время ветра юноша находился на крыше частного жилого дома. Молодого человека снесло на землю. Скончался парень до приезда скорой помощи, сообщает телеканал "Хабар24".
 
Отечается, что  порывы ветра в Таразе достигали 38 метров в секунду. Всего за медицинской помощью обратился 51 человек. Из них 10 госпитализировали, в их числе трое детей. Остальных после медосмотра отпустили домой.

 

Землетрясение произошло в 396 километрах от Алматы

17.11.2021, 20:45 76033
ТАРАЗ. 17 НОЯБРЯ - Сетью сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК" 17 ноября, в 17 часов 17 минут 15 секунд, по времени Алматы зарегистрировано землетрясение, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Эпицентр землетрясения расположен в 396 километрах на юго-запад от Алматы, на территории Кыргызстана.
 
Энергетический класс землетрясения - 11,9. Магнитуда MPV - 5,2. Глубина - 5 километров. Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.
 
Жители Тараза сообщили в соцсетях, что почувствовали поземные толчки.
 

В Атырау житель Акмолинской области угнал автобус

17.11.2021, 17:43 106192
В Атырау житель Акмолинской области угнал автобус
Фото: Polisia.kz
АТЫРАУ. 17 НОЯБРЯ - Житель Акмолинской области угнал автобус в Атырау, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает Polisia.kz, 17 ноября, около 08.20, житель города Атырау сообщил оператору 102 о пропаже припаркованного автобуса. Полицейские по поступившему сообщению от 42-летнего потерпевшего сразу приступили к розыскным работам.
 
В результате с помощью сотрудников Центра оперативного управления УП города Атырау был задержан 30-летний житель Акмолинской области.
 
 В настоящее время в отношении подозреваемого проводится досудебное расследование по части 1 статьи 200 УК РК (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).
 
 

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