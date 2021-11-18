В Актюбинской области подросток прятался от матери у дедушки

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АКТОБЕ. 17 НОЯБРЯ -15 ноября в городской отдел полиции №4 УП Актобе обратилась 40-летняя жительница Байганинского района, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Женщина пояснила, что приехала к родственникам, где проживает ее 16-летний сын, студент одного из колледжей города. После разговора на повышенных тонах по поводу успеваемости подросток ушел из дома и не вернулся, сообщает Polisia.kz.
Незамедлительно была создана оперативно-поисковая группа, которая приступила к поиску несовершеннолетнего. На следующий день выяснилось, что подросток после ссоры с матерью уехал в Байганинский район и находился дома у дедушки.
17 ноября в Кызылординской области нашли пропавшего в буран подростка. Полицейские проводят профилактическую работу с родителями мальчика, устанавливают обстоятельства происшествия.