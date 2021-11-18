В Актюбинской области подросток прятался от матери у дедушки

ТАРАЗ. 18 НОЯБРЯ - В селе Жалпактобе Жамбылской области во время урагана погиб 17-летний парень, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Во время ветра юноша находился на крыше частного жилого дома. Молодого человека снесло на землю. Скончался парень до приезда скорой помощи, сообщает телеканал "Хабар24"

Отечается, что порывы ветра в Таразе достигали 38 метров в секунду. Всего за медицинской помощью обратился 51 человек. Из них 10 госпитализировали, в их числе трое детей. Остальных после медосмотра отпустили домой.



