Актобе. 8 января. Kazakhstan Today - В Актюбинской области ребенок погиб, скатившись с горки под колеса КамАЗа, передает Kazakhstan Today.



По информации пресс-службы областного департамента полиции, ДТП произошло в Темирском районе.



"Ребенок 2014 года рождения, играя возле дома, скатился с горки и попал под колеса автомашины КамАЗ (ассенизатор), проезжавшей по улице. В результате ДТП несовершеннолетний скончался", - уточнили в полиции.



По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства