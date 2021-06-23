В Актюбинской области три человека погибли в ДТП с участием грузовика

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АКТОБЕ. 22 ИЮНЯ - В аварии на трассе в Актюбинской области погибли три человека, еще двое пострадали, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, 21 июня, в 17.21, 57-летний водитель автомашины "Лифан" на 171-м километре автодороги Карабутак - Костанай выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовой автомашиной "Ман" под управлением гражданина РФ, пишет портал "Мой город"

В результате ДТП водитель и двое пассажиров автомашины "Лифан" скончались на месте ДТП, кроме того, 52-летняя женщина и 48-летний мужчина доставлены в Айтекебийскую РБ", - рассказал начальник ДП Актюбинской области Атыгай Арыстанов.

Он отметил, что одной из главных причин, приводящих к авариям, является сознательное игнорирование участниками дорожного движения действующих правил.

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