В акватории Каспийского моря произошло землетрясение магнитудой 5

Газовая обстановка в шахте находится под контролем

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Караганда. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Работа правительственной комиссии по расследованию группового несчастного случая вследствие пожара на шахте "Казахстанская" продлена на 10 рабочих дней, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.





В настоящее время на аварийном участке шахты работают 27 горноспасателей, а также 14 горнорабочих задействованы в оказании содействия. Девять перемычек возведены и заполнены на 100%, продолжаются работы по возведению 3 перемычек. Также продолжается тушение очагов пожаров", - сообщила официальный представитель МЧС Жанна Дауренбекова.





По ее информации, газовая обстановка в шахте находится под контролем. Ухудшения показателей температуры в местах работы нет.





Напомним, 17 августа в 10.05 в шахте произошло возгорание конвейерной ленты. Был введен план ликвидации аварии. В момент происшествия под землей находились 227 человек, из них 222 подняли на поверхность. В результате ЧП погибли пять человек.





Создана специальная комиссия по расследованию аварии, в состав которой вошли представители всех ответственных государственных органов.





Также по факту аварии возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 277 УК РК (Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ).





Ряд экспертиз назначен в рамках расследования аварии на шахте "Казахстанская" угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау". Их будут проводить казахстанские и международные организации.



