В Алматы Lexus после столкновения с другой иномаркой протаранил двухэтажный дом

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В Алматы Lexus после столкновения с другой иномаркой протаранил двухэтажный дом21.04.2017
  • Фото: ru.sputniknews.kz
Происшествия  10:17
Алматы. 21 апреля. Kazakhstan Today - В Алматы Lexus после столкновения с другой иномаркой врезался в стену дома на уровне второго этажа, передаёт корреспондент агентства со ссылкой на очевидцев.

Авария произошла сегодня ночью на пересечении Богенбай батыра и Достык. По словам очевидцев, Lexus на высокой скорости столкнулся с Nissan Cefiro. В результате ДТП Lexus врезался в стену дома.

Кто виноват в аварии, пока неизвестно. Прибывшие на место ДТП медики госпитализировали двух человек.
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