В Алматы ощущались подземные толчки

Алматы. 2 февраля. Kazakhstan Today - В Алматы, примерно в 15.20, ощущались подземные толчки, передает Kazakhstan Today.
Сетью сейсмических станций ГУ "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан" 2 февраля 2018 года в 15.20 в Алматы зарегистрировано землетрясение.
Энергетический класс землетрясения - 8,5. Магнитуда MPV - 3,7. Глубина - 10 километров.
По шкале МSК-64 землетрясение ощущалось силой 2-3 балла, сообщает СОМЭ КН МОН РК.
По данным Центра данных РГП "Институт геофизических исследований", землетрясение ощущалось в Алматы с интенсивностью 3-4 балла.
Информации о повреждениях и разрушениях нет.
Напомним, сегодня в Алматы проходит международный форум ЕАЭС "Цифровая повестка дня в эпоху глобализации" и заседании Евразийского межправительственного совета. В работе форума принимают участие премьер-министры Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, а также официальные делегации Азербайджана и Таджикистана.
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