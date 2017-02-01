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В Алматы скончался молодой сотрудник Дирекции Универсиады01.02.2017
  • Фото: www.lada.kz
Происшествия  08:57

Алматы. 1 февраля. Kazakhstan Today - В Алматы скончался молодой сотрудник Дирекции Универсиады, передает корреспондент агентства.

Как сообщил глава Дирекции Универсиады Наиль Нуров, мужчина 1983 года рождения внезапно потерял сознание в конце рабочего дня на МКЛТ "Сункар". Окружающие попытались привести его в сознание и вызвали дежурного медработника и скорую помощь. Однако, несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, спасти молодого человека не удалось. По предварительной информации, причиной смерти стала сердечно-сосудистая недостаточность.

Все расходы по организации похорон сотрудника возьмет на себя Дирекция Универсиады.
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