В Алматы со всех станций метро эвакуируют людей

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В Алматы со всех станций метро эвакуируют людей24.04.2017
Происшествия  20:16
Алматы. 24 апреля. Kazakhstan Today - Из-за анонимного сообщения о заложенном взрывном устройстве в метро Алматы эвакуирую людей, сообщила официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек.

Как сообщила официальный представитель ДВД Алматы, в начале восьмого поступил анонимный звонок о заминировании метрополитена, передает корреспондент агентства.

"В настоящий момент проводятся первоочередные задачи по обеспечению безопасности пассажиров, в том числе их эвакуация со всех станций метро",- сказала С. Азирбек.

В ДВД призывают граждан сохранять спокойствие и не поддаваться панике.
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