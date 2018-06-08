Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
8 июня 2018
  • 04
  • :
  • 48
Новости регионов
19º Облачно
днем 31º    ночью 23º
17:00
.
Aнонс

В Алматинской области произошло землетрясение магнитудой 3,807.06.2018
Происшествия  20:06

Алматы. 7 июня. Kazakhstan Today - Казахстанская сейсмологическая опытно-методическая экспедиция зафиксировала землетрясение на территории Алматинской области, передает Kazakhstan Today.

Землетрясение произошло сегодня, в 17.36 по времени Алматы. Его эпицентр располагался в 171 километре на северо-восток от Алматы.

По данным сейсмологов, энергетический класс землетрясения составил 9,0, магнитуда MPV - 3,8. Подземные толчки залегали на глубине 10 километров. Сведений об ощутимости не имеется.
Просмотров: 4959
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   происшествия
07.06.2018   21:15
Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение на территории Китая
07.06.2018   20:06
В Алматинской области произошло землетрясение магнитудой 3,8
07.06.2018   19:54
Житель Костаная скончался после укола в поликлинике
07.06.2018   18:43
Фото: http://24.kz
В Петропавловске обрушилась стена двухэтажного дома
07.06.2018   18:34
В Алматинской области заблудившийся шестилетний ребенок ушел за 15 километров от дома и провел ночь на улице
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today