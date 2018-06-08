В Алматинской области произошло землетрясение магнитудой 3,8

Алматы. 7 июня. Kazakhstan Today - Казахстанская сейсмологическая опытно-методическая экспедиция зафиксировала землетрясение на территории Алматинской области, передает Kazakhstan Today.
Землетрясение произошло сегодня, в 17.36 по времени Алматы. Его эпицентр располагался в 171 километре на северо-восток от Алматы.
По данным сейсмологов, энергетический класс землетрясения составил 9,0, магнитуда MPV - 3,8. Подземные толчки залегали на глубине 10 километров. Сведений об ощутимости не имеется.
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