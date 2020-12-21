В Алматинской области 10-летняя девочка погибла при катании на горках

Талдыкорган. 20 декабря. Kazakhstan Today - В Алматинской области 10-летняя девочка погибла, катаясь на горках, в не предназначенном для катания месте, передает Kazakhstan Today.

Правоохранительные органы начали расследование, назначили специальную экспертизу. Место не предназначено для массовых катаний. Установлены запрещающие знаки. Каток находится в частном хозяйстве. Его владельцу будет направлено соответствующее письмо. По предварительной версии, это был несчастный случай", - рассказали в пресс-службе акимата Коксуского района.

Трагедия произошла 19 декабря недалеко от села Мукры Коксуского района.

Отмечается, что этот каток находится под строгим контролем, регулярно проводятся рейды.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства