В Алматинской области автомобиль упал в обрыв

Фото: facebook.com/rosokazahstan

КОНАЕВ. 17 ИЮНЯ - В 12.00 17 июня в дежурно-диспетчерское отделение ГУ "РОСО МЧС РК" поступило сообщение от сотрудника ОЧС Карасайского района о том, что автомобиль перевернулся и упал в обрыв, передает KAZAKHSTAN TODAY.

После сильного удара пострадавший водитель оказался не в состоянии выбраться самостоятельно. Спасатели РОСО в количестве 5 человек и 1 единицы автомобильной техники прибыли на место происшествия, сообщает Республиканский оперативно-спасательный отряд (РОСО) МЧС РК на своей странице в Facebook.

Врачи скорой помощи не смогли подобраться к пострадавшему. Спасателями были предприняты необходимые усилия, чтобы оказать нужную помощь водителю. Им оказался мужчина 1951 года рождения. Пострадавшего аккуратно извлекли из автомобиля и передали медикам.