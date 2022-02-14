В Алматинской области горело здание районной полиции

АКТОБЕ. 14 ФЕВРАЛЯ - 13 февраля текущего года около 11.00 на 619-м километре автодороги Самара - Шымкент произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Водитель грузового автомобиля марки "Рено", гражданин Грузии, при перевозке автомобилей в Алматы, не учитывая дорожных и метеорологических условий на скользком участке дороги, допустил столкновение с грузовым автомобилем марки "Рено", который погрузил впереди идущие автомобили", - рассказали в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области.

От удара автовоз изменил направление движения и столкнулся с грузовиком "Мерседес", двигавшимся во встречном направлении.

В результате ДТП водитель грузовика "Мерседес" с различными телесными повреждениями госпитализирован в Центральную больницу города Хромтау.

По факту ДТП проводится расследование.

Департамент полиции Актюбинской области предупреждает о необходимости соблюдения правил дорожного движения и метеорологических условий при выезде за пределы города и районов.