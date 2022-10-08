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В Алматинской области отец и трое сыновей погибли от отравления газом

07.10.2022, 11:18 9176
КОНАЕВ. 7 ОКТЯБРЯ - В дачном обществе "Жомарт" в Илийском районе мужчина 1970 года рождения и его трое сыновей, один 2009 года рождения и двое 2014 года рождения, скончались от отравления газом, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Тела мужа и сыновей обнаружила супруга, когда пришла с работы домой. Предварительная причина смерти - отравление газопропановой смесью.
 
Она рассказала, что утром 6 октября муж отвез ее на работу и вернулся домой к сыновьям.
 
Спасатели установили, что погибшие получили отравление от газового баллона с пропаном.
 

25-литровый баллон был подключен к самодельной газовой отопительной печи, которая была смонтирована кустарным путем", - сообщили в ДЧС Алматинской области.

 

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Отравление детей в щербактинской школе: арендатору грозит штраф 1,5 миллиона тенге

07.10.2022, 15:43 6161
Отравление детей в щербактинской школе: арендатору грозит штраф 1,5 миллиона тенге
Фото: Depositphotos
ПАВЛОДАР. 7 ОКТЯБРЯ - С арендатором щербактинской школы, где отравились дети, расторгнут договор, ему грозит штраф в размере 1,5 миллиона тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В настоящее время досудебное расследование в отношении предпринимателя, арендовавшего столовую ООШ № 2, прекращено, сообщает Pavlodarnews.kz со ссылкой на региональный департамент полиции.
 
Полиция вернула документы санврачам для привлечения виновных к административной ответственности по статье 425 КРКоАП "Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов".
 
Наказание для арендатора школьной столовой теперь определит суд. Предпринимателю грозит штраф порядка 1,5 млн тенге.
 

Ему уже направлено уведомление о расторжении договора по оказанию услуг в организации питания этой школы. Дисциплинарное наказание - строгий выговор получили директор, завуч и медицинская сестра ООШ № 2", - сообщили в акимате Щербактинского района.

 
Ранее сообщалось, что в Щербактинском районе Павлодарской области четверо школьников попали в больницу с пищевым отравлением после похода в школьную столовую. Еще пять детей лечились амбулаторно.

Санитарные врачи нашли ряд нарушений в школьной столовой. В частности, выяснилось, что столовую некачественно дезинфицируют: внутри летают мухи, нет документов о качестве и безопасности фруктов и овощей, у повара не было допуска к работе", - сообщает Pavlodarnews.kz.

 

Посетитель кафе в Шымкенте получил огнестрельное ранение

07.10.2022, 15:20 6546
Фото: Polisia.kz
ШЫМКЕНТ. 7 ОКТЯБРЯ - В одном из кафе Шымкента мужчину ранили из огнестрельного оружия, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

7 октября около 04.30 в Аль-Фарабийское РУП поступило сообщение о том, что в больницу доставлен мужчина с огнестрельным ранением. Установлено, что в одном из кафе неизвестные произвели выстрел из оружия и ранили посетителя, после чего скрылись с места происшествия. Раненый находится в реанимации", - сообщает Polisia.kz.


Факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 24, часть 3, "Покушение на убийство".
 
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили авто ВАЗ-21014, в салоне которого обнаружены два ружья с патронами. В настоящее время проводятся мероприятия по задержанию подозреваемых.
 
Дело находится на особом контроле руководства прокуратуры и городской полиции.
 

В ВКО в результате ДТП произошел разлив 25 тонн серной кислоты

07.10.2022, 09:35 10871
В ВКО в результате ДТП произошел разлив 25 тонн серной кислоты
Фото: скриншот из видео департамента экологии
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 7 ОКТЯБРЯ - В Катон-Карагайском районе ВКО в результате ДТП разлилось 25 тонн серной кислоты, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в департаменте экологии Восточно-Казахстанской области, 5 октября 2022 года на 227-м км трассы Усть-Каменогорск - Рахмановские ключи, вблизи села Ново-Хайрузовка, произошло опрокидывание КамАЗа с автоцистерной.
 

В результате аварии на земельный участок площадью около 50 квадратных метров из автоцистерны вытекла серная кислота общей массой 25 тонн", - проинформировали в департаменте.

 
Сообщается, что в целях нейтрализации серной кислоты и локализации очага загрязнения ТОО "Казцинк" выделило 15 тонн извести, которой была покрыта поверхность загрязненного участка.
 
Сотрудниками департамента экологии отобраны пробы почвы для определения степени загрязнения почвенного покрова.
 

Поясняем, что в силу статьи 136 Экологического кодекса РК лицо, действия или деятельность которого причинили экологический ущерб, обязано в полном объеме и за свой счет осуществить ремедиацию компонентов природной среды, которым причинен экологический ущерб… В этой связи обязательства по ликвидации последствий аварийного загрязнения будут возложены на ТОО "АМ Logistic", которое оказывало услуги по транспортировке серной кислоты", - уточнили в департаменте.

 
В настоящее время Катон-Карагайским районным отделом внутренних дел проводятся оперативно-следственные мероприятия по данному факту аварийного происшествия, в рамках которого будет определен экологический ущерб.

 

Землетрясение магнитудой 4.4 произошло в 183 километрах от Алматы

06.10.2022, 16:22 17321
АЛМАТЫ. 6 ОКТЯБРЯ - В 183 километрах от Алматы сегодня в 15.00 произошло землетрясение магнитудой 4.4, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Эпицентр землетрясения расположен к югу от Алматы, на территории Кыргызстана, сообщает сеть сейсмических станций сейсмологической опытно-методической экспедиции МЧС РК.
 
Энергетический класс землетрясения 9.7. Магнитуда MPV 4.4. Глубина 15 км. Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.
 

Установлены причины аварии на АЗС в Мангистауской области

06.10.2022, 14:34 18341
Установлены причины аварии на АЗС в Мангистауской области
Фото: Комитет промышленной безопасности
АКТАУ. 6 ОКТЯБРЯ - Комиссия по расследованию аварии установила причины взрыва на автозаправочной станции "Еркебулан АЗС" в Мангистауской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Причиной взрыва с последующим откидыванием крышки 60-кубового резервуара закопанного в землю, предназначенного для хранения дизельного топлива, явилось отложение дизельного топлива (донное отложение) внутри резервуара и установка самодельных дыхательных устройств, а также скопление избыточного давления от повышенной температуры окружающего воздуха в день происшествия. При проведении огневых работ, то есть резки гайки крышки резервуара, образовалась искра, контакт со скопившимися парами дизельного топлива привел к взрыву", - сообщили в пресс-службе Комитета промышленной безопасности МЧС РК.

 
Напомним, 8 сентября около 19.30 на заправочной станции "Еркебулан АЗС", расположенной восточнее села Шетпе, при резке болгаркой металлических болтов, закрепляющих крышку резервуара для хранения дизтоплива, произошел взрыв, вследствие которого на месте происшествия погиб гражданин Узбекистана.
 
Позже, 13 сентября, департаментом Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан по Мангистауской области была создана комиссия по расследованию аварии.
 

В Усть-Каменогорске в больнице произошел пожар, эвакуировано более 70 человек

06.10.2022, 13:03 19236
В Усть-Каменогорске в больнице произошел пожар, эвакуировано более 70 человек
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 6 ОКТЯБРЯ - Ночью в Усть-Каменогорске в 4-й городской больнице произошел пожар, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

6 октября около часа ночи в медицинском учреждении по улице Серикбаева произошло возгорание в подвальном помещении", - сообщили в областном ДЧС.

 
Оперативно началась эвакуация людей из больницы.
 

Всех пациентов сразу же размещали в специальном теплом автомобиле "Вахта", поили горячий чаем. Всего было эвакуировано 59 больных и 12 человек медперсонала. Остальным людям, находящимся в задании, ничего не угрожало, им эвакуация не потребовалась", - проинформировали в ведомстве.

 
Прибывшими на место ЧС подразделениями было создано 7 звеньев газодымозащитной службы, которыми проведена проверка палат, подвального помещения.
 
Как выяснилось, в подвале медучреждения горела мебель, вещи на площади 12 квадратных метров. В 02.31 пожар был полностью ликвидирован. Медперсонал проветрил палаты, заменил постельное белье. После чего пациенты вернулись в свои палаты. Жертв и пострадавших нет. Никому из больных не потребовалась дополнительная медицинская помощь.
 
Всего в тушение пожара было задействовано 15 единиц техники и 45 человек личного состава.
 

Причина пожара устанавливается. Предполагаемые виновники пожара - сантехники медучреждения, которые в ту ночь распивали спиртные напитки. Они задержаны и помещены в ИВС", - отметили в ДЧС.


 

В одной из школ Уральска скончался ученик

06.10.2022, 09:13 21521
В одной из школ Уральска скончался ученик
УРАЛЬСК. 6 ОКТЯБРЯ - В одной из школ Уральска школьник умер перед уроком в классе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В пресс-службе управления образования ЗКО сообщили, что ученик 10-го класса пришел утром в школу и потерял сознание перед уроком. Учителя вызвали неотложку, до их приезда помощь оказывал школьный медик, но к прибытию скорой ребенок скончался, сообщает "Мой город".
 
В школе сообщили, что мальчик перевелся в это учебное заведение в текущем году. Он стоял на учете с медицинским диагнозом.
 
В пресс-службе управления здравоохранения региона информировали, что вызов поступил в 08.09. Мальчик 2007 года рождения скончался до приезда фельдшеров.
 
Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.
 

В Алматинской области пассажирский поезд насмерть сбил мужчину

05.10.2022, 18:54 25156
В Алматинской области пассажирский поезд насмерть сбил мужчину
КОНАЕВ. 5 ОКТЯБРЯ - На станции Шамалган Алматинской области пассажирский поезд насмерть сбил мужчину, переходившего железнодорожные пути в неустановленном месте, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным пресс-службы департамента полиции на транспорте, инцидент произошел 3 октября.
 

Пассажирский поезд сообщением Алматы - Актобе совершил наезд на мужчину, переходившего железнодорожные пути в неустановленном месте, который от полученных травм скончался на месте происшествия", - проинформировали в департаменте.

 
По данному факту в линейном управлении полиции на станции Алматы I начато досудебное расследование по части 2 статьи 344 УК РК (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).
 
По информации ведомства, с начала текущего года транспортными полицейскими за переход железнодорожных путей в неустановленных местах выявлено и привлечено к административной ответственности 34 019 лиц.
 

Не прекращаются факты экстренных торможений, за 9 месяцев текущего года зарегистрировано 1618 фактов, из них по причине нахождения людей - 308, связанных с нахождением на железнодорожном полотне скота - 1140, и привлечено к ответственности 1066 человек. За текущий период по стране под колеса поездов попали 72 граждан, больше половины из них - со смертельным исходом, по 10 фактам пострадали дети, из них со смертельным исходом - 8", - добавили в пресс-службе.


Ранее сообщалось, что в Алматинской области грузовой поезд сбил более 120 овец
 

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