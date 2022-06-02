В Алматинской области произошло ДТП с участием грузового поезда и легковой автомашины

ТАЛДЫКОРГАН. 1 ИЮНЯ - В Карасайском районе Алматинской области 1 июня около 06.00 на одном из железнодорожных переездов на автодороге Шамалган - Боралдай произошло ДТП с участием грузового поезда и легковой автомашины, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным департамента полиции региона, 32-летний местный житель на автомобиле "ВАЗ-2107" выехал на железнодорожный переезд и оказался на пути поезда.
В ДТП пострадала 30-летняя пассажирка автомашины, у которой врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и перелом руки. После оказания медицинской помощи женщина направлена на амбулаторное лечение", - сообщили в полиции.
По факту собран материал, предусмотренный статьей 610, часть 1, КоАП РК (Нарушение водителями ТС ПДД, повлекшее повреждение ТС, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб), который будет рассмотрен в административном суде.