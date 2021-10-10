В Алматинской области произошло страшное ДТП

Как сообщили в департаменте, водитель автомашины Mercedes-Benz скончался на месте происшествия, два человека с различными травмами госпитализированы.

По информации департамента полиции Алматинской области, 8 октября, около 17.30, в Енбекшиказахском районе 20-летний водитель автомашины Mercedes-Benz на 39-м километре автодороги Алматы - Кокпек - Коктал выехал на полосу встречного движения, не справившись с управлением, и столкнулся с автомашинами Audi С-4 и Toyota Camry.

АЛМАТЫ. 9 ОКТЯБРЯ - В Алматинской области в результате дорожно-транспортного происшествия водитель одной из автомашин скончался на месте, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В Татарстане в результате крушения самолета погибли 16 человек

КАЗАНЬ. 10 ОКТЯБРЯ - В Татарстане в результате крушения самолета погибли 16 человек, передает KAZAKHSTAN TODAY. 10 октября утром возле базы РЭС в Мензелинске рухнул легкомоторный самолет, на борту которого находился 22 человека. По информации, которая имеется на данный час, 16 человек погибли, шестерых достали из-под обломков самолета живыми, пишет РИА Новости Официальное заявление от МЧС появилось в 09.11 - в Мензелинске рухнул самолет Л-410. На борту были 22 человека. Из искореженного самолета спасатели достали шестерых выживших. По информации пресс-службы Министерства здравоохранения РТ, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе. Президент республики вылетел на место крушения самолета. Под Мензелинск выехали представители транспортной прокуратуры, следователи и криминалисты. Самолет принадлежал местному аэроклубу. Прыжки с парашютов - не единственная услуга, которую предоставляет этот клуб. На сайте приглашают обучиться в таких видах прыжков, как фрифлай, групповая акробатика и купольная акробатика. Эксплуатируется самолет с апреля 1987 года, то есть 34 года. В 1997 году его оставили на хранении и не проводили на нем полеты, однако в 2014 году в Ижевске самолет вновь начали эксплуатировать.

Пять человек погибли в результате аварии в ВКО

Фото: pixabay УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 10 ОКТЯБРЯ - В результате аварии в ВКО погибли пять человек, передает KAZAKHSTAN TODAY. Инцидент произошел в ночь на 10 октября. Около часа ночи 45-летний водитель автомобиля "Лада", следуя из села Карауыл в село Саржал Абайского района Восточно-Казахстанской области, на 152-м километре трассы не справился с управлением. Автомобиль опрокинулся. Погибли пять человек. Сам водитель и четверо его пассажиров в возрасте 39, 36, 35 и полутора лет от полученных телесных повреждений, несовместимых с жизнью, скончались на месте. Еще один 35-летний пассажир доставлен в больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Начато досудебное расследование по статье 345 (часть 4) Уголовного кодекса Казахстана (Нарушение правил дорожного движения лицами, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

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В Жамбылской области произошел взрыв