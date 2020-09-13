В Алматинской области пропавший две недели назад юноша найден мертвым

Талдыкорган. 12 сентября. Kazakhstan Today - Пропавший две недели назад юноша найден мертвым в Алматинской области, передает Kazakhstan Today.

В пятницу, 11 сентября, на пульт 102 поступил вызов от 45-летнего жителя поселка Шелек Енбекшиказахского района, который сообщил, что на берегу озера, в трех километрах от села Шелек, он обнаружил бездыханное тело молодого мужчины, сообщает Polisia.kz

Выехавшая на место следственно-оперативная группа установила, что погибший - 17-летней Равиль Авамуслимов, числившийся без вести пропавшим. Мужчина уточнил, что обнаружил тело во время рыбалки и сразу сообщил в полицию. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

По информации полиции, Равиль пропал 30 августа текущего года в селе Шелек. В полицию обратились родные мальчика. Уполномоченными органами совместно с волонтерами велись активные поиски юноши.

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