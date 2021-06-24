В Алматинской области водитель иномарки сбил лошадь

АЛМАТЫ. 23 ИЮНЯ - В селе Саты Кегенского района Алматинской области водитель автомашины марки "Ауди 100 С 4" сбил лошадь, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в департаменте полиции Алматинской области, ДТП произошло рано утром 22 июня в поселке Саты Кегенского района Алматинской области. 43-летний водитель автомашины марки "Ауди 100 С 4", ехавший по улице Ултаракова в поселке Саты, совершил наезд на лошадь. В результате ДТП животное погибло.

Видео данного происшествия распространилось в социальных сетях. На кадрах видно, что животное пробило лобовое стекло. Голова лошади оказалась внутри салона, а тело - на крыше автомобиля.

По данным полиции, водитель не пострадал. По данному факту в отношении владельца скота составлен административный протокол по части 1 статьи 615 КоАП РК.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства