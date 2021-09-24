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АЛМАТЫ. 23 СЕНТЯБРЯ - В Алматы 11 детей отравились в бассейне парами хлора, передает KAZAKHSTAN TODAY.

11 детей доставлены в Центр детской неотложной медицинской помощи бригадами скорой медицинской помощи с жалобами на першение в горле, чихание. Они были отравлены парами хлора во время занятий в бассейне. Возраст детей - 12-14 лет", - сообщили в управлении общественного здоровья города.

По информации ведомства, дети доставлены в профильное отделение. Состояние всех пациентов стабильное.

По данному факту санитарные врачи Алмалинского района проводят расследование.





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В департаменте полиции Алматы сообщили, что данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 306 УК РК. Производство по уголовному делу осуществляет управление полиции Алмалинского района.













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