В Алматы девушка выбросилась с 25-го этажа

АКТОБЕ. 16 АВГУСТА -16 августа около 17.00 на 10-м км автодороги Актобе - Болгарка - Шубаркудук произошло ДТП со смертельным исходом, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Водитель автомашины "Газель", двигаясь в сторону Актобе, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с Тoyota Camry, которая двигалась в направлении Темирского района, сообщает ДП региона.
В результате ДТП водитель автомашины Тoyota Camry скончался на месте, а четверо его пассажиров госпитализированы в ЦРБ Темирского района.
По данному факту начато досудебное расследование по статье 345, часть 3, УК РК.
Землетрясение магнитудой 4.1 зарегистрировано в 58 километрах от Алматы
16.08.2022, 18:25 18141
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 16 АВГУСТА - Сетью сейсмических станций сейсмологической опытно-методической экспедиции МЧС РК сегодня в 16.16 зарегистрировано землетрясение магнитудой 4.1, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Эпицентр землетрясения расположен в 58 км на юго-восток от Алматы на территории Кыргызстана. Энергетический класс землетрясения 9.5. Магнитуда MPV - 4.1, глубина 10 км.
Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет", - сообщили в ТОО "СОМЭ".
Еще одно землетрясение магнитудой 3.5 было зарегистрировано сегодня ночью в 00.24. Его эпицентр располагался в 125 км на северо-восток от Алматы на территории Казахстана.
В Нур-Султане ребенок погиб под колесами автомобиля
16.08.2022, 15:42 21546
Фото: Polisia.kz
НУР-СУЛТАН. 16 АВГУСТА - В Нур-Султане мальчик погиб под колесами внедорожника из-за невнимательности водителя, передает KAZAKHSTAN TODAY.
16 августа в 11.38 во дворе дома по улице Е-251 35-летний водитель автомашины Land Cruiser 200 во время парковки допустил наезд на ребенка. От полученных травм мальчик скончался на месте происшествия. По данному факту проводится дознание", - сообщает Polisia.kz.
Ранее сообщалось, что в Костанайской области в аварии погибли мать и двухлетний ребенок.
Пятиэтажный дом в Темиртау поврежден в результате вспышки газа
16.08.2022, 14:24 22911
Фото: ДЧС Карагандинской области
ТЕМИРТАУ. 16 АВГУСТА - В Темиртау в результате вспышки газовоздушной смеси повреждены три квартиры пятиэтажного дома. Пострадал один человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Вспышка газовоздушной смеси произошла сегодня в 12.08 в квартире на третьем этаже жилого дома по проспекту Металлургов.
В результате произошло обрушение межкомнатных перегородок и перекрытия между третьим и вторым этажами без последующего горения. Повреждены три квартиры. Всех жильцов подъезда эвакуировали на улицу. Пострадал хозяин квартиры 1989 года рождения, он госпитализирован в городскую больницу Темиртау", - сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.
На месте происшествия работают 22 сотрудника и 7 единиц техники
В акимате Темиртау сообщили, что на месте находится аким города Кайрат Бегимов. Он заверил жителей, что акимат поможет с восстановлением квартир, а также с временным размещением.
В Алматинской области произошло землетрясение
16.08.2022, 09:40 26256
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 16 АВГУСТА - В Алматинской области произошло землетрясение магнитудой 3,5, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Сетью сейсмических станций сейсмологической опытно-методической экспедиции МЧС РК 16 августа 2022 года в 00.24 (15 августа 2022 года в 18.24 по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 125 км на северо-восток от Алматы на территории Казахстана.
Энергетический класс землетрясения 8,4. Магнитуда MPV 3,5. Глубина 15 км.
Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.
По получении информации департаментом по ЧС Алматинской области оповещены местные исполнительные органы, департамент полиции, "Казселезащита", прокуратура и другие организации, уточняется обстановка на вверенных территориях, сообщений о разрушениях и жертвах не поступало", - прокомментировали в областном департаменте по ЧС.
Также в ДЧС Алматинской области напомнили о порядке действий при землетрясении:
покиньте здание (в вашем распоряжении 15-20 секунд);
если вы на верхних этажах встаньте в проеме входной двери или займите место в углу капитальных стен, прижав к себе детей;
ни в коем случае не стойте у окон и не прыгайте с балконов;
отойдите подальше от зданий, строений, столбов и заборов;
не входите в дома: толчки могут повториться;
не пользуйтесь лифтами;
не зажигайте спички, свечи:
не прикасайтесь к проводам;
окажите первую помощь пострадавшим.
Глава МВД наградил полицейского, нашедшего пропавшего в ВКО мальчика
15.08.2022, 21:03 33721
Фото: кадр с видео
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 15 АВГУСТА - Министр внутренних дел Марат Ахметжанов высоко оценил и поблагодарил труд полицейских, задействованных в поиске 12-летнего Тамирлана Ахмеджанова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Сотрудник специального подразделения ДП ВКО лейтенант полиции Тлек Ерлибеков награжден ведомственной медалью "Құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін", сообщает Polisia.kz.
В поисках было задействовано более 400 сотрудников полиции. Стражи порядка совместно со спасателями, военнослужащими и волонтерами проводили проверку местности, жилых домов, хозяйственных построек. Проверялись камеры видеонаблюдения.
И только благодаря бдительности сотрудника специального подразделения ДП ВКО Тлека Ерлибекова ребенок был вовремя замечен.
Напомним, 12-летний подросток, страдающий аутизмом, пропал в поселке Согра. Поиски велись в том числе с воздуха квадрокоптером. По данным полиции, мальчик ушел из дома в 02.30 и не вернулся. Его искали всю ночь более 500 человек: 350 сотрудников полиции, 100 военнослужащих Национальной гвардии РК, спасатели и волонтеры. Обследовали дворы жилых домов, хозяйственные постройки. Применялись служебно-розыскные собаки.
В ВКО нашли пропавшего мальчика
15.08.2022, 18:59 35766
Фото: МВД РК
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 15 АВГУСТА - Ребенок жив и здоров. Его обнаружил сотрудник СОБР, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Ребенка нашли в яме. Мальчик не позволил осмотреть себя без полицейского, который нашел его, поэтому Тлек Ерлибеков рядом, сообщает пресс-служба МВД.
Напомним, 12-летний подросток, страдающий аутизмом, пропал в поселке Согра. Поиски велись в том числе с воздуха квадрокоптером. По данным полиции, мальчик ушел из дома в 02.30 и не вернулся. Его искали всю ночь более 500 человек: 350 сотрудников полиции, 100 военнослужащих Национальной гвардии РК, спасатели и волонтеры. Обследовали дворы жилых домов, хозяйственные постройки. Применялись служебно-розыскные собаки.
Сообщение о минировании Алматинского горсуда оказалось ложным - ДП Алматы
15.08.2022, 15:12 36221
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 15 АВГУСТА - В здании Алматинского горсуда завершен поиск якобы заложенного взрывного устройства. Сообщение о минировании оказалось ложным, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Поступило анонимное сообщение о якобы заминировании административного здания городского суда. В рамках мер первичного реагирования на такого рода сигналы по указанному адресу были стянуты экстренные службы города, которые в первую очередь провели эвакуацию работников суда и посетителей", - сообщила официальный представитель департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек.
По ее словам, в настоящее время поисковые мероприятия в здании горсуда на улице Казыбек би завершены. Информация о минировании оказалась ложной.
Сотрудники управления по противодействию экстремизму проводят оперативные мероприятия по установлению анонима и привлечению его к уголовной ответственности", - проинформировала Азирбек.
Ранее сообщалось, что сегодня на почту входящей канцелярии Алматинского городского суда поступили сообщения с угрозами о заложенном взрывном устройстве.
Сообщение о минировании также поступило на электронный адрес горсуда Петропавловска.
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