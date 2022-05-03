В Алматы горел двухэтажный супермаркет

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Сообщение о пожаре по адресу: проспект Суюнбая, 419а, поступило 2 мая примерно в половине одиннадцатого дня. Открытым пламенем горела кровля второго этажа супермаркета Huseinoff.
Незамедлительно звеньями газодымозащитной службы проведена разведка на наличие людей, введены пожарные стволы. Развернута работа штаба, задействовано более 50 сотрудников и 15 единиц техники, в том числе две пожарные автолестницы АЛ- 32", - рассказали в пресс-службе ДЧС Алматы.
Пожар был локализован за 28 минут, ликвидирован в 11.22.
Принятыми мерами удалось отстоять квартиры на втором этаже, не допустить распространения пожара по всей кровле, а также отстоять от огня первый этаж с торговыми помещениями магазина. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", - добавили в ведомстве.