В Алматы ликвидируют утечку газа в центре города и в микрорайоне Музтау

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Алматы. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Эксперты рынка недвижимости предлагают запретить строительство в предгорьях Алматы.





Дома возводят на склонах с нестабильным грунтом, что способно вызвать сход масштабных оползней, считает геодезист Даулет Тульбаев.





Нельзя строить на опасных склонах. Нужно запретить строительство в этих зонах", - цитирует эксперта Zakon.kz.





Сейчас в нормативно-правовых актах, регулирующих строительство, отсутствует прямой запрет на строительство в сейсмоопасных или оползнеопасных зонах, рассказала агентству эксперт по строительству и генеральный директор ТОО "Эдем" Ирина Манжанова.





При этом законность строительства в Казахстане определяют уполномоченные на то органы государственного архитектурно-строительного контроля и земельных отношений.





Эксперт уверена, что разрушенный и поврежденный дома принимала в эксплуатацию госкомиссия.





Из чего следует, что все должно было быть проверено на соответствие требованиям строительного законодательства", - подчеркнула эксперт.





Сомнение в законности строительства в микрорайоне Тау-Самал выразила руководитель компании Grand Estate Company Елена Грива.





На Каменском плато раньше разрешено было строить только дачные домики, так как там нестабильный грунт - суглинок, осадочная горная порода, состоящая из смеси глины и песка. На регулярных общественных слушаниях граждане Алматы только и говорят о нарушениях. Поэтому необходимо жесткое государственное регулирование в градостроительстве, иначе получится принцип домино. Мы же живем в целой экосистеме, и нарушение в одном месте приведет к тому, что пойдут нарушения у соседних домов", - рассказала Грива.





Член Ассоциации риелторов Нина Лукьяненко считает, что в горной и предгорной местности целевое назначение земельных участков - садоводство. По ее мнению, проблема в упрощенной процедуре по легализации строительства коттеджей и частного сектора.





Из обязательного перечня документов убрали рабочий проект, а он может быть составлен только техническим специалистом. Сейчас же многие граждане строят дома по своему усмотрению и при вводе дома в эксплуатацию не проводят исследования. По-хорошему специалисты должны давать рекомендации, если, например, для конкретного земельного участка объект не подходит", - объясняет Лукьяненко.





В свою очередь исполнительный директор Ассоциации устойчивого развития территорий Q88 Мадияр Даурбаев считает, что нарушение строительных норм при возведении домов в горах и предгорьях действительно может привести к необратимым последствиям.





Несмотря на регулярные рейды и проверки, направленные на выявление незаконных построек и нарушений в системах водоснабжения, текущие усилия властей оказываются недостаточными для полного решения проблемы. Нарушения строительных норм и правил, особенно при работах на склоновых и оползнеопасных участках, а также отсутствие адекватного контроля как за ходом строительства, так и за эксплуатацией объектов и инфраструктуры могут привести к серьезным последствиям, подобным недавнему оползню", - заявил эксперт.





О необходимости усилить меры по обеспечению безопасности и соблюдению строительных стандартов на всех этапах развития городской инфраструктуры говорят и другие эксперты. Они также обращают внимание на то, что в будущем вырубка яблоневых садов, которую осуществляли для строительства жилых комплексов, неблагоприятно отразится на местности.





Напомним, вчера ночью в микрорайоне Тау-Самал в результате схода оплывины объемом 3200 кубометров был полностью разрушен частный жилой дом и еще один поврежден. Погибла семья из 4 человек: мужчина, женщина и два подростка 2007 года рождения.





В "Казселезащите" сообщили , что сход оплывины на жилые дома произошел из-за переувлажнения грунта, причиной которого стал прорыв водопроводной трубы, проложенной в средней части склона горы.





Ранее выехавший на место ЧП аким Медеуского района Еркебулан Оразалин сообщил, что дом, разрушенный во время оползня, был построен в зоне, где запрещено индивидуальное жилищное строительство.





В ДЧС заявили , что угрозы повторного схода оползня в Алматы нет. В департаменте полиции завели уголовное дело.





Оползень в Алматы вновь поднял тему застройки предгорий.





После трагедии аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Медеуского района пообещал , что в Алматы усилят контроль за строительством в предгорной местности.





Жители Алматы регулярно выступают с требованием прекратить застройку предгорий, которая несет угрозу схода оползней.





Ранее экологи выразили обеспокоенность застройкой ущелья Ремизовка в Алматы. По их словам, при строительстве на горных склонах широко распространена практика "срезания" верхушек для создания удобной для строительства площадки. Такое воздействие нарушает структуру почвы и вызывает ее усиленную эрозию, что в разы усиливает вероятность возникновения оползней и разрушения построенных зданий.





Агентство неоднократно писало о том, что строительство многоэтажек в предгорьях негативно сказалось на качестве атмосферного воздуха и стало причиной ежегодных подтоплений. При этом в городе ухудшается качество воды, которое когда-то благодаря горным рекам считалось образцовым. Также растет угроза селепроявлений. Экоактивисты также отмечают, что Алматы, в особенности его предгорные районы, являются высокосейсмичной зоной и подвержены сильным землетрясениям, увеличивая опасность строительства многоэтажных зданий.