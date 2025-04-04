В Алматы насмерть сбили семилетнего мальчика

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Павлодар. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Двоих мужчин жестоко избили в одной из бань Павлодара, один из них скончался.





Видео избиения появилось в социальных сетях. На нем видно, как двое одетых посетителей зверски избивают двух раздетых мужчин руками и ногами, в том числе по голове.













Происшествие прокомментировали в полиции Павлодарской области.





Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. По горячим следам задержаны двое подозреваемых, водворены в ИВС. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные для объективного расследования всех обстоятельств и мотивов преступления", - сообщили в полиции.





Напомним, в Актобе 10 человек оказались на скамье подсудимых по делу об убийстве студента. Погибшего сначала изрезали ножом, а потом переехали на автомобиле.



