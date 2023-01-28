27.01.2023, 08:11 26241

В Алматы ощущались подземные толчки  

Землетрясение ощущалось силой 2-3 балла
В Алматы ощущались подземные толчки
Фото: Depositphotos
Алматы. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций сейсмологической опытно-методической экспедиции МЧС РК 27 января 2023 года в 06.10 зарегистрировано землетрясение на территории Кыргызстана. Подземные толчки ощущались в Алматы.

Эпицентр землетрясения расположен в 191 км на юг от Алматы на территории Кыргызстана.

Энергетический класс землетрясения составил 11,9. Магнитуда MPV 5,2. Координаты эпицентра 41.52° с.ш. 77.37° в.д. Глубина 10 км.

По шкале МSК-64 землетрясение ощущалось в Алматы силой 2-3 балла.

По данным городского ДЧС, на маршрутах патрулирования визуально ничего не наблюдается. Звонков на линии "112" и "101" от жителей не поступало.

По сообщению ГУ "Казселезащита", на гидротехнических сооружениях деформации, просадки и образования трещин не выявлено.

 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ЗемлетрясениеСейсмологиАлматы

новости по теме

27.01.2023, 09:39 23141

В Алматы в результате ДТП автомобиль разорвало на две части, погибли три человека  

ДТП произошло на улице Саина
В Алматы в результате ДТП автомобиль разорвало на две части, погибли три человека
Фото: Zakon.kz
Алматы. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы в результате ДТП автомобиль разорвало на две части, погибли три человека.

По данным ALMATY_KRIS_P, смертельное ДТП произошло на улице Саина. Автомобиль на большой скорости врезался в столб линии электропередачи. От сильного удара автомобиль разорвало на две части.

В результате ДТП погибли трое парней, находившиеся внутри автомобиля.

 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ДТПЖертвыАлматы
26.01.2023, 19:53 37391

В Рудном снова произошел порыв: от отопления отключены жилые дома

Под отключение попадают 24 многоэтажных дома, 59 частных домов и 16 юридических лиц
Рудный. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - Порыв с отключением воды и отопления снова произошел в Рудном на улице Горняков.

В четверг, 26 января, в 14.00 произошел порыв на теплотрассе диаметром 530 мм, сообщает "Алау".

Под отключение попадают 24 многоэтажных дома, 59 частных домов и 16 юридических лиц.

Место порыва определено. Ведутся все необходимые работы по устранению порыва.

Напомним, 20 января десятки многоэтажек, частных домов и строений остались без тепла в Рудном в результате порыва на теплотрассе.

21 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочей поездки в Костанайскую область ознакомился с последствиями порыва теплотрассы в Рудном и заслушал доклад руководства региона о проведении восстановительных работ.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ОтоплениеОтключениеРудный
25.01.2023, 10:44 67626

Рабочего насмерть задавило потоком руды на предприятии в Карагандинской области

Для проведения специального расследования создана комиссия
Рабочего насмерть задавило потоком руды на предприятии в Карагандинской области
Караганда. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - 25 января текущего года в ходе ведения работ по шуровке руды на приемном бункере произошел несчастный случай с работником ТОО "Nova Цинк", сообщили в управлении по инспекции труда Карагандинской области.

Пострадавший упал в бункер, где его завалило потоком руды, в следствие чего от асфикции дыхательных путей пострадавший скончался", - говорится в сообщении ведомства.


По данному факту для проведения специального расследования создана комиссия, обстоятельства и причины данного несчастного случая будут определены по итогам специального расследования, добавили управлении.
 
23.01.2023, 19:49 103276

В Жетысуской области трактор столкнулся с товарным поездом   

Один пострадавший скончался в больнице
Фото: пресс-служба МВД РК
Талдыкорган. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - Авария произошла на железнодорожном переезде в селе Канабек Каратальского района, сообщает пресс-служба МВД РК.

С места происшествия в районную больницу доставили двух пострадавших. Оба находились в салоне трактора. Один из них, 41-летний мужчина, скончался. Второй, 18-летний парень, находится на медобследовании.

На месте ДТП продолжают работать сотрудники полиции. Начато досудебное расследование, предусмотренное статьей 345 УК РК.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ДТПпоездТрактор
23.01.2023, 11:47 111886

В Костанае из-за порыва теплосетей более 20 домов отключены от тепла

Ремонтные работы планируют завершить к 18.00 23 января
Костанай. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанае устраняют последствия аварии на теплосетях, в связи с чем потребовалось отключение порядка 20 домов от подачи тепла, сообщили в ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания".

В связи с устранением порывов и дефектов на теплосетях города планируется временное отключение теплоснабжения жилых домов: Дощанова, 145/7; Тауәльсіздiк, 161, 163, 165; Аль-Фараби, 134, 136, 138; микрорайон 6, 106; микрорайон 7, 8а, 11, 11а, 12, 14, 15, 16, 17, 17б, 21, 25; Арыстанбекова, 6, Узкоколейная, 2/1.

Ремонтные работы планируют завершить к 18.00 23 января.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:АварияОтоплениеКостанай
22.01.2023, 21:00 126241

Сотрудница отдела образования Шымкента подозревается во взяточничестве

Предположительно, размер взятки составил 800 тысяч тенге
Шымкент. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - Глава специального отдела образования Шымкента задержана по подозрению в неоднократном получении взяток, сумма которых составляет 800 тысяч тенге, сообщает прокуратура Шымкента.

«Антикоррупционной службой Шымкента начато досудебное расследование по статье 366, часть 3, УК (Получение взятки в крупном размере, неоднократно), по данному факту подозреваются должностные лица отдела образования города», - говорится в публикации прокуратуры.

Задержанная подозревается в неоднократном получении взятки (в сумме 800 тысяч тенге) от руководителей детских садов за положительные решения по проверке учреждений города за 2022 год. На своем допросе она полностью признала вину в совершении преступления.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В данное время по делу проводится досудебное расследование. Окончательное решение о степени виновности подозреваемой будет вынесено судом.

Напомним, недавно за взятки задержали директора парка Медеу.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ЗадержаниеВзятка
22.01.2023, 13:47 140536

В одной из квартир Караганды взорвался газовый баллон   

Пострадали два человека
В одной из квартир Караганды взорвался газовый баллон
Фото: МЧС РК
Караганда. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - В одной из квартир двухэтажного жилого дома в Караганде произошел взрыв газового баллона, двое пострадавших госпитализированы, сообщает департамент по ЧС Карагандинской области.

21 января в 18.51 в Караганде на улице Щорса, 37, в двухэтажном жилом доме произошел взрыв газового баллона (объем 5 литров) без горения, с последующим обрушением деревянного перекрытия и перегородок в квартире № 6 (на втором этаже) и частично в квартирах №№ 4, 5 (на втором этаже) и 3 (на первом этаже)", - говорится в сообщении ДЧС региона.


Предварительная площадь происшествия 36 квадратных метров.

МЧС РК
В результате взрыва мужчина 1970 года рождения и женщина 1971 года рождения госпитализированы с ожогами.

На месте задействованы силы ДЧС (36 сотрудников и 8 единиц техники). Силами спасателей проведен демонтаж свисающих конструкций, представляющих угрозу падения.

Как сообщает ДЧС Карагандинской области, акиматом города для жильцов подъезда предоставлены места в общежитии. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, ранее в одной из многоэтажек Караганды произошел взрыв, в результате которого погибли три человека.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ВзрывКарагандагазовые баллоны
20.01.2023, 16:28 190121

На территории Казахстана произошло землетрясение

Магнитуда составила 4,4
На территории Казахстана произошло землетрясение
Фото: Depositphotos
Алматы. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций сейсмологической опытно-методической экспедиции МЧС РК 20 января 2023 года в 15.05 зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 216 км на север от Алматы на территории Казахстана.

Энергетический класс землетрясения составил 9,4. Магнитуда MPV 4,4. Координаты эпицентра 45,10° с.ш. 77,52° в.д. Глубина 15 км.

Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.

Кроме того, сегодня казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение в 09.46 в 722 км на юго-запад от Алматы на территории Таджикистана. Энергетический класс землетрясения 11,6. Магнитуда MPV 5. Координаты эпицентра 38,93° с.ш. 70,43° в.д. Глубина 5 км.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ЗемлетрясениеМагнитуда

 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      В Казахстане граждане жалуются на плохое содержание спортивных объектов, находящихся в частных руках. Считаете ли вы, что спортивные объекты, переданные в управление частным компаниям, необходимо вернуть в госуправление?

      Архив опросов