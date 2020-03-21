Алматы. 20 марта. Kazakhstan Today - В Алматы ощущались подземные толчки от землетрясения на территории Кыргызстана, передает Kazakhstan Today.

Сетью сейсмических станций ГУ "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция" 20 марта 2020 года, в 06.49 (20 марта в 00.49 по Гринвичу), зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 137 километрах на юг от Алматы, на территории Кыргызстана. Энергетический класс землетрясения - 10,9. Магнитуда MPV - 5,1. Глубина - 15 километров", - говорится в сообщении.

По шкале МSК-64 землетрясение ощущалось в Алматы силой 2 балла.

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