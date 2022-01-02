В Алматы перевернулся внедорожник

АЛМАТЫ. 1 ЯНВАРЯ - Авария произошла в 7.00 1 января на улице Саина, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Водитель Toyota Camry, следуя по улице Саина в северном направлении, не справился с управлением и столкнулся с Toyota Land Cruiser Prado, сообщает пресс-служба департамента полиции Алматы.

Внедорожник перевернулся после удара. В результате аварии травмы получили водитель и пассажир Toyota Land Cruiser Prado, а также пассажир Toyota Camry.