В Алматы полицейский сорвался с недостроенного дома, пытаясь остановить подростков

Facebook.com/Даначка Рахимова

Алматы. 2 марта. Kazakhstan Today - В микрорайоне Зердели города Алматы полицейский сорвался с недостроенного дома, пытаясь остановить играющих там подростков, передает Kazakhstan Today.



Об инциденте рассказала сестра пострадавшего сотрудника полиции Халмырзаева Темирбека.



По словам женщины, 28 февраля ее брат нес дежурство в микрорайоне Зердели. Заметив играющих на крыше недостроенного жилого комплекса подростков, участковый пытался разъяснить им опасность подобных игр.



"Выполняя свои служебные обязанности, упал с верхнего этажа, получив жизненно опасные травмы", - рассказала женщина в Instagram.



По информации пресс-службы департамента полиции Алматы, на крыше недостроенного дома находились подростки 16-17 лет.



"Во время профилактической беседы в условиях гололеда он оступился и упал на этаж ниже. В настоящее время полицейскому сделана операция, но он продолжает находиться в тяжелом состоянии", - проинформировали в полиции.



Известно, что в отношении родителей несовершеннолетних составлены протоколы по статье 127 КоАП (Невыполнение родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию детей).

В свою очередь, пользователь Facebook Даначка Рахимова написала, что это не первый случай, когда с этих недостроенных домов падает человек. Она обращается к властям города с просьбой разрешить проблему заброшенных строек.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства