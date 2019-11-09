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Алматы. 8 ноября. Kazakhstan Today - В Алматы после гибели подростка отстранили от работы тренера по баскетболу, передает Kazakhstan Today.

Как сообщалось ранее, 15-летний мальчик внезапно потерял сознание во время тренировки. Скорая приехала за 8 минут, но спасти его не успели.

Точная причина смерти школьника пока неизвестна. В Казахской академии спорта и туризма, где произошла трагедия, утверждают: без медицинской справки подростков к занятиям не допускают. Известно, что частную секцию по баскетболу мальчик посещал полтора месяца. Всё произошло во время тренировки, которая длилась полтора часа. По словам проректора, мальчику неожиданно стало плохо. Он упал. Первую помощь оказал тренер, который проводил занятие, сообщает телеканал КТК

"В этом игровом зале произошёл, к сожалению, трагический случай. Умер, скончался подросток 15 лет. Во время учебно-тренировочных занятий ему стало плохо. Он отошёл в сторону и упал. Со стороны тренера была оказана доврачебная медицинская помощь. Хотели помочь. Тренер с сегодняшнего дня отстранён", - сообщил первый проректор Казахской академии спорта и туризма Мухтар Ескалиев.

О том, что девятиклассник не жаловался на здоровье, говорят и в школе. Учителя вспоминают: в день смерти мальчик был весёлым и ни на что не жаловался.

Ален у нас учится с первого класса. Он учился хорошо. Учителя сейчас вспоминают, что он вчера был весёлый, ничего такого, предшествующего такому, не было. Вчера у них был урок физкультуры ещё. Мальчик и разминку делает, и в баскетбол немного поиграли. Все девятиклассники проходили профилактический осмотр. Все специалисты пишут, что он здоров", - сообщила директор школы-гимназии №94 города Алматы Айгуль Ботабекова.

На место сразу же вызвали скорую, но медикам оставалось только констатировать смерть.

Доезд бригады составляет 8 минут. На вызове - пациент 15 лет, со слов тренера, упал внезапно во время тренировки и потерял сознание. Бригада приехала, оказала все реанимационные мероприятия. Констатировала биологическую смерть до приезда бригады скорой помощи. Причина смерти неизвестна", - сказал заместитель директора по лечебной работе службы скорой помощи Алматы Шайхидин Бадиров.

Родные подростка ситуацию пока не комментируют. Делом заинтересовались полицейские. Проводится судебно-медицинская экспертиза. Ее результаты озвучат в ближайшее время.

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