Алматы. 4 июня. Kazakhstan Today - В Алматы произошла драка с поножовщиной и стрельбой, передает Kazakhstan Today.

По информации городского департамента полиции, инцидент произошел вечером 3 июня на пересечении улиц Казыбека би и Муканова. Между знакомыми, коротавшими время в одном из заведений, расположенных по улице Жумалиева, произошел словесный конфликт, в результате которого произошла драка, сообщает телеканал КТК

В результате драки один из ее участников - мужчина 1983 года рождения - получил ножевое ранение в ногу.

Также участниками драки было применено травматическое оружие.

Установлено, что в ходе выяснения отношений одной из сторон было применено травматическое оружие, в результате чего также в ногу был ранен прохожий 1992 года рождения", - сообщили в пресс-службе ДП.

На данный момент полиция установила личности всех участников правонарушения. Часть из них задержана и дает показания, часть разыскивается. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 293 Уголовного кодекса "Хулиганство, совершенное группой лиц, с применением оружия и ножей". Производство по уголовному делу осуществляет управление полиции Алмалинского района по территориальности.

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