В Алматы произошло смертельное ДТП

Алматы. 10 февраля. Kazakhstan Today - В результате дорожно-транспортного происшествия в Алматы погибли два человека, еще один госпитализирован, передает Kazakhstan Today.

Как сообщается на странице @chp_kz в Instagram , ДТП произошло в Алматы на улице Розыбакиева (не доезжая до улицы Байкадамова).

Со слов очевидцев, автомашина Lexus, двигаясь в северном направлении по улице Розыбакиева на очень большой скорости, на полном ходу врезалась в бетономешалку. В результате столкновения два пассажира погибли от полученных травм на месте, водитель с различными травмами госпитализирован.

Полиция выясняет обстоятельства аварии.

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