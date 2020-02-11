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В Алматы произошло смертельное ДТП

10.02.2020, 10:41 9100
Алматы. 10 февраля. Kazakhstan Today - В результате дорожно-транспортного происшествия в Алматы погибли два человека, еще один госпитализирован, передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщается на странице @chp_kz в Instagram, ДТП произошло в Алматы на улице Розыбакиева (не доезжая до улицы Байкадамова). 
 
Со слов очевидцев, автомашина Lexus, двигаясь в северном направлении по улице Розыбакиева на очень большой скорости, на полном ходу врезалась в бетономешалку. В результате столкновения два пассажира погибли от полученных травм на месте, водитель с различными травмами госпитализирован. 
 
Полиция выясняет обстоятельства аварии.
 

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