В Алматы разыскивают девятилетнюю девочку

В поисках участвуют полиция и волонтеры

Алматы. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция Алматы разыскивает 9-летнюю Айшу Тимур, которая сегодня в 07.40 вышла из дома по проспекту Сейфуллина в школу в Турксибском районе Алматы.





Ориентированы все полицейские наряды, к поискам привлекаются военнослужащие Национальной гвардии, волонтеры и просто небезразличные люди.





Девочка худощавого телосложения, волосы темные. Была одета в розовую куртку, школьную юбку, черные сапоги. На спине у пропавшей был рюкзак красного цвета", - сообщает Polisia.kz .





В полиции призвали всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, незамедлительно сообщить об этом по телефонам: 298-54-02; 8-702-730-07-08 или 102.



