В Алматы с начала года произошло 29 ДТП с участием мопедов и самокатов

АЛМАТЫ. 14 МАЯ - 29 ДТП с участием мопедов и самокатов произошло с начала года в Алматы, сообщили в департаменте полиции города, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным полиции , на основании специального анализа, в городе определены 33 наиболее опасных участков, где чаще всего совершаются дорожно-транспортные происшествия.

Для снижения аварийности в рамках программы "Vision Zero" совместно с управлением городской мобильности указанные опасные участки будут обновлены. К примеру, как вы уже заметили, на некоторых участках и перекрестках, нанесены необычные ярко красные, желтые и даже вафельные разметки. Это сделано для увеличения внимания водителей", - сообщил начальник департамента полиции города Канат Таймерденов.

При этом спикер отметил, что в последние годы на дорогах мегаполиса появилось большое количество "альтернативного транспорта" - мопеды и самокаты.

По нашим наблюдениям в городе передвигаются от 2 до 2,5 тыс. электросамокатчиков и мопедистов. Многие из них - курьеры доставки. С начала года с участием "альтернативного транспорта" произошло 29 ДТП, в которых погиб один человек, еще 29 получили различные травмы. В этом направлении нами совместно с акиматом проведено совещание с руководителями курьерских компаний, в результате чего выработан ряд предложений по соблюдению Правил дорожного движения, а также ведению учета доставщиков и их средств передвижения", - резюмировал Таймерденов.

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