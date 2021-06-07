В Алматы сбили трех человек

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АЛМАТЫ. 6 ИЮНЯ - Вечером в субботу, 5 июня, возле рынка "Алтын Орда" в Алматы автомобиль сбил трех человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Полиция прокомментировала инцидент. По ее данным, мужчина 1997 года рождения за рулем автомобиля ВАЗ-21099 находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения - это подтвердила проведенная экспертиза.

Следуя по проспекту Райымбека в западном направлении, водитель допустил наезд на стоящих у остановочного комплекса трех пешеходов, которые с различными телесными повреждениями были доставлены в медицинские учреждения города", - уточнили в департаменте полиции города.

По данному факту начато досудебное расследование, водителя отправили в изолятор временного содержания.

Управление общественного здоровья Алматы сообщило, что у сбитых диагностировали множественные ушибы, травмы и шоковое состояние.

Два человека были доставлены в областной стационар. Одна из пострадавших находится в Горбольнице №7. Женщина получила перелом предплечья, закрытую черепно-мозговую травму и находится на стационарном лечении под наблюдением медиков, состояние тяжелое", - дополнили информацию в горздраве.

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