В Алматы сгорел автомобиль с газобаллонным оборудованием

Алматы. 18 октября. Kazakhstan Today - В Алматы сгорел автомобиль, передает Kazakhstan Today.

В городском ДЧС сообщили, что 17 октября, в 19.05, поступило сообщение от очевидца о пожаре по проспекту Райымбека, на пересечении с улицей Тлендиева.

Спустя шесть минут на место прибыли пожарные расчеты. Они обнаружили, что горит открытым пламенем автомобиль марки Renault Logan. От машины шел запах газа.

Оказалось, что в салоне авто было установлено газобаллонное оборудование. Создавалась угроза взрыва. В первую очередь сотрудники службы пожаротушения организовали подачу пожарного ствола на охлаждение и стволов с пеной на тушение. Угроза взрыва была предотвращена.

Возгорание локализовали за пять минут с момента прибытия, еще через четыре минуты его ликвидировали.

ДЧС рекомендует производить ремонт электрооборудования в автомобилях и установку газобаллонного оборудования в специализированных центрах станций техобслуживания.

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