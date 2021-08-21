В Алматы совершено покушение на работника железнодорожной станции

АЛМАТЫ. 20 АВГУСТА - В Алматы задержан мужчина, пытавшийся застрелить сотрудника железнодорожной станции, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

26 июля в дежурную часть линейного управления полиции на станции Алматы-1 поступило сообщение, что неизвестный совершил покушение на убийство гражданина Н. В результате последний получил огнестрельные ранения. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был установлен и задержан, изъято орудие преступления - револьвер системы "Наган", - сообщил в пятницу начальник ДП на транспорте Онал Бекиев.

По его словам, подозреваемый - 34-летний житель Алматы.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование", - сообщил Бекиев.

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