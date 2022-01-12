В Алматы террористы задействовали снайперов - Абаев

НУР-СУЛТАН. 7 ЯНВАРЯ - В Алматы со стороны террористов действовали снайперы со специальными винтовками, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента Республики Казахстан Даурен Абаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Со стороны террористов действовали снайперы со специальными винтовками. Уничтожались камеры наружного наблюдения, средства связи и передачи аудио-визуальной информации. Главной целью были сотрудники органов правопорядка. Известен как минимум один случай, когда обезглавили молодого курсанта", - сообщил Абаев.
Он также напомнил, что протесты в городе Алматы начались 3 января, поначалу они носили мирный характер, полиция и Нацгвардия принципиально не применяли по отношению к протестующим огнестрельное оружие.
Однако, позже голоса мирных протестующих затонули в призывах провокаторов к насилию и беспорядкам. Толпу возглавили бандиты и террористы с оружием, с арматурами, дубинками и "коктейлями Молотова" в руках. Бандиты промышляли мародерством, а вторая организованная группа боевиков террористов осуществляла точечные нападения на оружейные магазины, отбирала средства связи у полицейских", - отметил он.
По его словам, террористами был предпринят штурм здания департамента полиции.
Захватчики действовали профессионально. Прежде всего, они захватывали и рушили административные здания города, офисы телеканалов в городе Алматы. Было предпринято несколько попыток выйти в прямой эфир на центральном телевидении", - проинформировал Абаев.