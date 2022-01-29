Около полудня инспектор-кинолог обходил территорию, прилегающую к станции метро "Абай". В какой-то момент служебно-розыскная собака, наученная на поиск взрывных веществ, привела напарника к алее. Под одной из елок были обнаружены две светошумовые гранаты и 30 патронов к автомату Калашникова калибра 5.45", - сообщил начальник управления полиции на метрополитене Ерик Насырбеков.
В Алматы у станции метро найдены боеприпасы
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Наши коллеги, лейтенант полиции Дархан Барганаев и прапорщик юстиции Ербол Ержанов до последней минуты своей жизни с честью и достоинством исполняли свою присягу на верность Родине, на верность народу и всегда будут для нас примером бескорыстного служения Отечеству, доблести и верности долгу", - отметил Ерлан Тургумбаев.
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Названа участвовавшая в январских событиях в РК радикальная ячейка
В числе задержанных - ряд сторонников радикальной ячейки "Йакын Инкар". У них изъяты оружие, гранаты, патроны, религиозные брошюры и литература", - сообщается в фильме.
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Рабочему оторвало пальцы в результате взрыва светошумовой гранаты в полиции Тараза
ТАРАЗ. 26 ЯНВАРЯ - Рабочему, взявшему в руки светошумовую гранату в управлении полиции Тараза, взрывом оторвало пальцы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
"Наемный сотрудник подрядной организации, выполняющий ремонтно-восстановительные работы, обнаружив светошумовую гранату в здании УП Тараза, по своей халатности проигнорировал правила техники безопасности и из любопытства взял ее в руки. Светошумовая граната взорвалась в руке рабочего, оторвав несколько пальцев", - сообщили в департаменте полиции Жамбылской области.
Мужчина был незамедлительно доставлен в городскую больницу Тараза.
"По данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 156 УК РК ("Нарушение правил охраны труда"), - рассказали в департаменте.
В полиции напомнили, что в ходе массовых беспорядков 4-6 января 2022 года были разгромлены четыре здания департамента полиции Жамбылской области.
"Перед началом восстановительных работ в зданиях с подрядчиками и сотрудниками этих организаций была проведена разъяснительная беседа о необходимости сообщить дежурившим на объектах полицейским об обнаружении оружия, боеприпасов или специальных средств", - подчеркнули в ведомстве.
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