В Алматы в смерти роженицы родные винят врачей

Алматы. 5 ноября. Kazakhstan Today - Очередная смерть после родов произошла в Алматы, родные винят врачей, передает Kazakhstan Today.

Молодая женщина выписалась из роддома, а затем пожаловалась на отёк ноги. В медучреждении её долго не хотели принимать, рассказывают родные. А когда, наконец, госпитализировали, пациентка впала в кому и скончалась. Семья обвиняет врачей в халатности, сообщает телеканал " Астана ".

Девушке было 25 лет. Никаких болезней или осложнений во время беременности не было, говорят родственники. В конце августа она родила сына, выписалась из роддома. Здоровью ребенка ничего не угрожало, а вот молодая мама спустя некоторое время пожаловалась на боли в ноге.

Начала левая нога сильно опухать. 5 дней она так ходила, а потом уже не могла ходить, нога опухла до колена. Она вновь пошла в роддом, но там сказали, что это с родами никак не связано. В научный центр Сызганова поехали, там сделали УЗИ, и выяснилось, что там тромб", - говорит мама погибшей Зайдунам Измахунова.

Девушку срочно положили в роддом. Но через неделю лечения тромб оторвался, и Малинам впала в кому, рассказывают родные. Они считают, что это случилось из-за того, что дозу препарата ей назначили неправильно.

Мы когда спрашивали, какие препараты тебе колют, она сестре отправляла фотографию вот такой-то препарат, вчера кололи, сегодня не кололи. 2 раза в день она не получала, один раз в день и систему и мазь мазала на ногу", - сообщил супруг погибшей Расул Маруп.

Уже в состоянии комы девушку перевезли в 4-ю горбольницу, где она скончалась.

Родные от расследования отказались. Мол, доказать вину врачей и не надеются. Но всё же просят проверить работу роддома.

Мы просто хотим, чтобы устроили проверки в самом роддоме и не только в нем, может, и в других роддомах так же, супругу уже не вернем, но чтобы таких случаев не повторялось, чтобы женщины рожали и жили нормально", - сказал Расул Маруп.

Случаем заинтересовались в горздраве. Чиновники уже начали проверку роддома №2.

По факту летального случая женщины 1995 года рождения управлением общественного здоровья Алматы создана комиссия. По результатам работы комиссии будут приняты меры. Комиссия будет проверять объемы медицинской помощи, оказанной данной женщине", - сказала главный специалист управления общественного здоровья Алматы Самал Саурова.

В управлении общественного здоровья отметили, что проверят не только роддом, но и поликлинику и другие медорганизации, где лечилась умершая женщина. Проверка продлится несколько недель.

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