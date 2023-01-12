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Алматы. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы за сутки произошло более 150 ДТП. Полиция Алматы в связи с ухудшением погодных условий обратилась к участникам дорожного движения и призвала быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.





Призываем к неукоснительному соблюдению ПДД, проявлению водительской культуры и усилению внимательности. Это обращение сейчас очень актуально и поможет избежать трагедий на дорогах города", - уточнил начальник управления местной полицейской службы ДП города Алматы полковник полиции Ержан Узабаев.





По данным дежурной части УМПС ДП Алматы, в минувшие сутки в городе зарегистрировано 158 ДТП, 25 из них - с пострадавшими. Погибших нет.





Напомним, вчера вечером в Алматы начался снегопад. В городе выпало 15 см снега, в горной местности - 20-25 см.





С 23.00 10 января по 06.00 11 января коммунальные службы работали в усиленном режиме. Для обеспечения безопасности участников дорожного движения работники с помощью специальной техники обрабатывали дороги противогололедными материалами. В это же время по городу двигались 18 колонн, которые сгребали снег. В результате было вывезено 1260 кубометров снега", - сообщили в управлении развития коммунальной инфраструктуры города Алматы.





В настоящее время продолжаются работы по очистке мест общего пользования, тротуаров, пешеходных зон, остановок общественного транспорта, надземных и подземных переходов.





Всего ночью на улицах города работали 360 человек и 460 единиц специальной техники, в том числе 204 подметально-уборочные машины.