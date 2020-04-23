В Алматы загорелся склон горы Мохнатка (ВИДЕО)

Алматы. 22 апреля. Kazakhstan Today - В Алматы загорелся склон горы Мохнатк, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы, сообщение о возгорании склона горы Мохнатки в Медеуском районе, в районе улиц Керей и Жанибек хандары, поступило сегодня в 17.15.

Силы и средства направлены по повышенному рангу вызова по заранее разработанному плану реагирования на природные пожары. Задействован сводный отряд ДЧС по тушению природных пожаров: 24 человек, 5 единиц техники; сотрудники Иле-Алатауского ГНПП: 15 человек, 2 единицы техники. Для тушения пожара использовались ранцевые огнетушители "Ермак", шанцевые инструмент (хлопушки, лопаты)", - прокомментировал начальник ДЧС Серик Аубакиров.

Он отметил, что, несмотря на ветреную погоду, принятыми мерами возгорание ликвидировано меньше чем за час, в 18.03. Площадь пожара составила 0,5 гектара.

В ДЧС также сообщили, что в настоящее время на склоне происходит тление сухой древесины. Силы и средства переходят на режим окарауливания.





Наступил пожароопасный период, в этой связи, жителям частного сектора, готовясь к весенне-летнему сезону, не следует пренебрегать требованиями пожарной безопасности. Сжигание мусора, листьев и сухой травы на приусадебных участках часто приводит к возгоранию построек. Огонь может повредить газопровод, привести к возгоранию автозаправочной станции. Виновные лица несут административную, а в случае наступления серьезных последствий и уголовную ответственность", - предупредили в ведомстве.





Напомним, крупный пожар на горе Мохнатке , в ущелье Медеу, произошел в августе 2012 года. В результате выгорел 21 гектар леса. Распространению огня способствовало большое количество сухих деревьев, оставшихся на территории национального парка после урагана, произошедшего 17 мая 2011 года. Ущерб от урагана составил 170 млн тенге.

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