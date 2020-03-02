В американском штате Вашингтон объявлен режим ЧП из-за коронавируса

Вашингтон. 1 марта. Kazakhstan Today - Губернатор штата Вашингтон Джей Инсли объявил о введении режима чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса COVID-19, передает Kazakhstan Today.



"Я объявил о введении чрезвычайного положения, чтобы убедиться в том, что у Вашингтона есть ресурсы, чтобы ответить на распространение COVID-19", - написал господин Инсли в Facebook.



Напомним, в штате Вашингтон зафиксирована первая смерть человека от коронавируса. Погибшая женщина в возрасте от 50 до 60 лет не покидала США. Всего в стране зарегистрировано 62 подтвержденных случая заражения, включая прибывших из китайского Уханя и с лайнера Diamond Princess. Дональд Трамп заверил соотечественников в том, что угроза мала, страна к обороне от болезни готова, сообщает "Коммерсантъ".



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства