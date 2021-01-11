В Анталье обнаружили тело пропавшей в мае гражданки Казахстана

Нур-Султан. 10 января. Kazakhstan Today - Гражданку Казахстана Арайлым Орынбаеву нашли мертвой в Анталье (Турция), передает Kazakhstan Today.

21-летняя девушка пропала семь месяцев назад - в мае. Как сообщает турецкое издание haberler.com , Арайлым обнаружили повешенной на дереве в лесу. По предварительной версии, молодая девушка покончила жизнь самоубийством.

Ее тело доставлено в морг Института судебной медицины Антальи.

Арайлым Орынбаева пропала после ссоры с родными. Она вышла из дома и не вернулась.

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