В Анталье обнаружили тело пропавшей в мае гражданки Казахстана

Нур-Султан. 10 января. Kazakhstan Today - Гражданку Казахстана Арайлым Орынбаеву нашли мертвой в Анталье (Турция), передает Kazakhstan Today.
21-летняя девушка пропала семь месяцев назад - в мае. Как сообщает турецкое издание haberler.com, Арайлым обнаружили повешенной на дереве в лесу. По предварительной версии, молодая девушка покончила жизнь самоубийством.
Ее тело доставлено в морг Института судебной медицины Антальи.
Арайлым Орынбаева пропала после ссоры с родными. Она вышла из дома и не вернулась.
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