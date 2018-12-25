В Астане двух подростков доставили в больницу с обморожением

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В Астане двух подростков доставили в больницу с обморожением25.12.2018
Происшествия  20:05

Астана. 25 декабря. Kazakhstan Today - В Астане двух студентов колледжа доставили в городскую детскую больницу №2 с обморожением II и III степени, передает Kazakhstan Today.

"По состоянию на 25 декабря вследствие низкой температуры в городе Астане всего за медицинской помощью обратились 7 человек с отморожением. Из них двое подростков (студенты колледжа) доставлены в Городскую детскую больницу №2 с отморожением II и III степени. Состояние подростков оценивается как средней степени тяжести", - сообщает Елорда Инфо со ссылкой на пресс-службу управления общественного здравоохранения Астаны.

Отмечается, что, благодаря оперативной и слаженной работе врачей и специалистов, всем была оказана в полном объеме медицинская помощь.

Случаев смерти из-за обморожения нет.
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