В Астане мужчина грозился устроить взрыв перед зданием Казмедиацентра

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Астана. 20 февраля. Kazakhstan Today - Официальный представитель Министерства внутренних дел Казахстана, советник министра Нурдильда Ораз прокомментировал действия мужчины, грозившего с помощью газового баллона устроить взрыв перед зданием Казмедиацентра, передает Kazakhstan Today.

Все необходимые меры предосторожности сотрудниками полиции были предприняты. Сейчас изучаются требования мужчины. Полная информация будет предоставлена после изучения всех подробностей. Сейчас действия мужчины расцениваются как нарушение общественного порядка. Мужчину увезли в управление полиции района Есиль для выяснения всех обстоятельств", - сообщил Нурдильда Ораз.





Он отметил, что на месте происшествия работают сотрудники полиции и другие экстренные службы.

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