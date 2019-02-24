В Астане мужчина грозился устроить взрыв перед зданием Казмедиацентра

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Все необходимые меры предосторожности сотрудниками полиции были предприняты. Сейчас изучаются требования мужчины. Полная информация будет предоставлена после изучения всех подробностей. Сейчас действия мужчины расцениваются как нарушение общественного порядка. Мужчину увезли в управление полиции района Есиль для выяснения всех обстоятельств", - сообщил Нурдильда Ораз.
Он отметил, что на месте происшествия работают сотрудники полиции и другие экстренные службы.
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