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В Астане на глазах у отца под колесами автомобиля погибла девятиклассница29.01.2018
Происшествия  16:16

Астана. 29 января. Kazakhstan Today - В Астане на глазах у отца под колесами автомобиля погибла девятиклассница, передает Kazakhstan Today.

"Невообразимая трагедия. Сегодня в Астане произошел трагический случай. Водитель автобуса, находясь на линии, стал свидетелем гибели собственного ребенка! В 8 утра по улице Кабанбай батыра, по направлению из аэропорта в город, легковым автомобилем была сбита ученица 9-го класса, переходившая дорогу. Водитель легкового автомобиля не заметил ребенка, не сбавил вовремя скорость и сбил девочку насмерть", - написала в Facebook пресс-секретарь "Астана LRT" Науат Азанбаева.


По ее информации, "из-за отсутствия простой предосторожности жизнь ребенка трагически оборвалась на глазах у отца, управлявшего автобусом, следовавшим по соседней полосе движения".

"Уважаемые жители столицы! Помните: от несчастных случаев никто не застрахован. Просим вас проявлять бдительность на дорогах, соблюдать правила дорожного движения, объяснять детям обязанности пешехода, обучить их безопасности. Водителям обязательно соблюдать скоростной режим и быть внимательными. Значительная часть пешеходов, пострадавших в ДТП, - дети. Внезапная смерть ребенка - горе и непроходящая боль утраты для родителей. И порой, чтобы не допустить это несчастье, сохранить человеческую жизнь, достаточно всего лишь следовать правилам. Мы приносим свои соболезнования родным и близким ребенка", - написала Науат Азанбаева.
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