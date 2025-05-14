В Астане по повышенному рангу тушат пожар на складе

По информации Казахстанского национального центра данных, землетрясение ощущалось в Алматы некоторыми жителями на высоких этажах

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Алматы. 12 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Землетрясение произошло в 239 километрах на юго-запад от города Алматы, передает корреспондент агентства.





По сообщениям сейсмологов, произошло землетрясение на территории Кыргызстана, предварительно. Данные в обработке", - сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям мегаполиса.





Позже в ДЧС города заявили, что очаг землетрясения располагался на территории Кыргызстана в 239 километрах на юго-запад от Алматы, ощутимости не было.





Между тем, по информации Казахстанского национального центра данных, землетрясение произошло в 11.38 в 234 километрах на юго-запад от Алматы.





Землетрясение ощущалось в Бишкеке и Алматы некоторыми жителями на высоких этажах", - добавили в центре.



