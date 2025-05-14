13.05.2025, 18:00 8316
В Астане по повышенному рангу тушат пожар на складе Дополнено
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Астана. 13 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане по повышенному рангу тушат пожар на складе в районе Байконыр, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
На месте пожаре создан оперативный штаб, работают 3 боевых участка. На тушение подано 6 водяных стволов. Организовано оцепление места пожара сотрудниками ДП. На месте происшествия находятся 82 человека личного состава и 21 единица техники ДЧС", - заявили в ведомстве.
Дополнено 13.05.2025, 18.07
В Астане локализован пожар на складе в районе Байконыр, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
Благодаря оперативным действиям пожарных подразделений не допущено распространение огня. Пострадавших нет", - проинформировали в пресс-службе.
Дополнено 13.05.2025, 18.35
Пожар на складе в столичном районе Байконыр ликвидирован, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
Информация по пострадавшим не поступала", - отметили в министерстве.
Ранее в Алматы произошел крупный пожар в частном доме.
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12.05.2025, 11:43 36806
Землетрясение произошло в 239 километрах от Алматы
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Алматы. 12 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Землетрясение произошло в 239 километрах на юго-запад от города Алматы, передает корреспондент агентства.
По сообщениям сейсмологов, произошло землетрясение на территории Кыргызстана, предварительно. Данные в обработке", - сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям мегаполиса.
Позже в ДЧС города заявили, что очаг землетрясения располагался на территории Кыргызстана в 239 километрах на юго-запад от Алматы, ощутимости не было.
Между тем, по информации Казахстанского национального центра данных, землетрясение произошло в 11.38 в 234 километрах на юго-запад от Алматы.
Землетрясение ощущалось в Бишкеке и Алматы некоторыми жителями на высоких этажах", - добавили в центре.
Ранее, 10 мая, жители Алматы ощутили подземные толчки. Тогда очаг землетрясения располагается на границе Кыргызстана и Казахстана.
12.05.2025, 11:08 35581
Сорвавшегося с троса в реку мужчину разыскивают в области Жетысу
По неподтвержденной информации, в реке утонул военнослужащий из Отара
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Талдыкорган. 12 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В области Жетысу разыскивают мужчину, сорвавшегося в реку с троса в Кербулакском районе.
По информации Instagram-паблика taldykorganec_kolesa, трагедия произошла на реке Коксу в Кербулакском районе. По неподтвержденной информации, в реке утонул мужчина, предположительно военнослужащий из Отара.
В областном департаменте полиции прокомментировали, что по факту исчезновения гражданина Н. полицией возбуждено уголовное дело.
По предварительным данным, он сорвался в реку при попытке переправы по натянутому тросу и был унесен течением. Организованы масштабные поисковые мероприятия с участием сотрудников полиции, военнослужащих, спасателей, представителей других ведомств и гражданских лиц. Поисковые работы продолжаются", - говорится в сообщении полиции.
11.05.2025, 16:20 52881
Землетрясение произошло на Тенгизе
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Атырау. 11 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Подземные толчки ощутили работники на месторождении Тенгиз, сообщает издание "Ак Жайык".
В 11.44 в районе месторождения Тенгиз произошло землетрясение магнитудой 4,2. Глубина залегания гипоцентра - 10 км", - пишет издание.
По сведениям очевидцев, длительность толчков составила 5 секунд.
Ранее сообщалось, что алматинцы ощутили подземные толчки.
11.05.2025, 13:38 56071
В Алматы потушили крупный пожар в частном доме
Фото: МЧС РК
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Алматы. 11 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В микрорайоне Мамыр-4 в Ауэзовском районе Алматы ликвидировали пожар в частном доме, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.
Принятыми мерами пожар был ликвидирован на площади 290 квадратных метров. Произошло возгорание кровли частного жилого дома с переходом огня на частное складское помещение. Благодаря оперативным действиям пожарных подразделений не допущено распространение огня на соседние строения", - проинформировали в МЧС.
Пострадавших нет, отметили в ведомстве.
10.05.2025, 20:58 72146
Жители Алматы ощутили подземные толчки
Фото: Depositphotos
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Алматы. 10 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК 10 мая в 20.35 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение, сообщает пресс-служба МЧС РК.
Очаг землетрясения располагается на границе Кыргызстана и Казахстана в 35 км на юго-запад от Алматы.
Расчетная интенсивность составила:
- г. Алматы 2 балла;
- г. Карасай (Каскелен) 2 балла;
- с. Каргалы 2 балла.
Ранее казахстанские сейсмологи зафиксировали сильное землетрясение в Афганистане.
10.05.2025, 14:32 91796
В Костанае тепловоз столкнулся с легковым авто
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Костанай. 10 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 10 мая в 11.20 на станции Костанай при проведении маневровых работ произошло столкновение тепловоза с легковым автомобилем, сообщает пресс-служба КТЖ.
Пострадавших нет. По предварительным данным, причиной происшествия стало нарушение правил проезда через железнодорожные пути водителем автомобиля.
Проводится служебное расследование.
Напомним, 7 мая в 20.52 на перегоне Кайрат - Байсерке (участок Сарыозек - Алматы) грузовой поезд применил экстренное торможение из-за нахождения постороннего человека на железнодорожном пути.
4 мая пассажирский автобус, железнодорожный состав и легковой автомобиль столкнулись в Таразе.
09.05.2025, 19:52 126291
Водитель автобуса погиб в результате ДТП с участием грузовика в Актюбинской области
По факту дорожно-транспортного происшествия проводится расследование
Фото: ДП Актюбинской области
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Актобе. 9 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Водитель пассажирского автобуса погиб в результате в дорожно-транспортного происшествия с участием грузовика на автодороге Самара - Шымкент в Актюбинской области, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.
По предварительным данным, имело место касательное боковое столкновение автобуса с прицепом грузового автомобиля. В результате ДТП водитель автобуса погиб на месте происшествия. В момент аварии в салоне автобуса находились 6 пассажиров (...) На данный момент информация о состоянии пассажиров уточняется", - заявили в ДП.
Подчеркивается, что по факту дорожно-транспортного происшествия проводится расследование. Также устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее автобус столкнулся с троллейбусом в Алматы.
08.05.2025, 11:30 219761
Тело женщины нашли в ущелье Горельник близ Алматы
Проводится расследование
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Алматы. 8 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Тело женщины нашли специалисты в районе водопада в ущелье Горельник близ Алматы, сообщает республиканский оперативно-спасательный отряд Министерства по чрезвычайным ситуациям.
4 мая на высоте 2,5 тысячи метров над уровнем моря в районе водопада ущелья Горельник спасателями РОСО МЧС, службы спасения 109, медицинской бригадой Центра медицины катастроф и 2 кинологических расчетов обнаружено тело гражданки Т. без признаков жизни и передано сотрудникам ДП", - сообщили в ведомстве.
В пресс-службе департамента полиции города Алматы заявили, что по данному факту управлением полиции Медеуского района проводится расследование. Обстоятельства также устанавливаются.
Между тем некоторые СМИ пишут, что девушка погибла в результате камнепада.
Напомним, 4 мая в ущелье Алмарасан в Алматы из-за сильного ливня и ветра произошел камнепад.
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