26.02.2025, 11:30 24961
В Астане по повышенному рангу тушат пожар в ТРЦ Дополнено
Фото: МЧС
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Астана. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане по повышенному рангу тушат пожар в торгово-развлекательном центре "Сарыарка", расположенном на проспекте Туран в районе Нура, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
Пожар локализован. Пожар происходит в двухэтажной пристройке к основному зданию ТРЦ и облицовки здания. Проводится разборка и проливка. Информация по пострадавшим не поступала", - заявили в ведомстве.
Дополнено 26.02.2025, 12.30
В Астане спасатели потушили пожар в торгово-развлекательном центре "Сарыарка", сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
Пожар ликвидирован на площади 50 квадратных метров. Пострадавших нет", - проинформировали в министерстве.
Ранее в Алматы на складе произошел пожар.
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27.02.2025, 08:46 521
В Актобе спасли замерзающую во льду лошадь
Фото: скриншот из видео МЧС
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Актобе. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Жители Актобе во время вечернего променада вдоль реки Илек заметили лошадь, у которой только голова выглядывала надо льдом. Неравнодушные очевидцы обратились к спасателям по номеру 112. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК.
Сотрудники оперативно-спасательного отряда попытались с помощью тросов поднять животное на лед, но он не выдерживал ее веса. Тогда профессиональные спасатели приняли решение прорубить путь для кобылы до самого берега.
Спасательная операция длилась три часа. Животное спасено и размещено в теплом сарае ближайшего хозяйства.
25.02.2025, 19:26 42341
На Солнце произошла самая мощная в 2025 году вспышка
Предварительный класс события - X2.0
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Москва. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - На Солнце сегодня ночью произошла самая мощная в 2025 году вспышка, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.
Российские ученые зафиксировали расширяющееся облако с помощью космических коронографов (...) Явления сопровождаются выбросами солнечной плазмы - при достижении Земли они могут вызывать магнитные бури", - информирует lenta.ru.
По словам специалистов, та область, которая является источником выброса, располагается на обратной стороне Солнца и не может повлиять на Землю. В частности, в результате взрыва плазма начала движение по направлению от планеты, а не к ней, однако ученые заметили некоторые компоненты, направленные на Землю. По их мнению, это эффект проекции.
Активные области, находящиеся на обращенной к Земле стороне Солнца, будут находиться в опасной для Земли зоне еще около полутора суток", - заявили специалисты.
Ученые РАН полагают, что источником выброса является та же активная область, которая произвела в конце февраля вспышку уровня X2.0, которую зафиксировали 24 февраля.
Отмечается, что предварительный класс события - X2.0. Последний раз более мощная вспышка наблюдалась 8 декабря 2024 года, почти 2,5 месяца назад. В тот день ученые также сообщили, что рост активности Солнца начался менее суток назад и все еще продолжается.
По словам руководителя лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергея Богачева, возникшая на Солнце крупная корональная дыра ускорит солнечный ветер вокруг Земли, но вряд ли вызовет сильные магнитные бури.
Солнце, безусловно, способно на супервзрывы, такие события мы видим на других звездах, а также находим их следы на Земле в кольцах деревьев. Но по-настоящему супервзрыва в современную технологическую эпоху пока не было", - заявил он.
Кроме того, специалисты Института прикладной геофизики зафиксировали две мощные вспышки класса М на Солнце 4 февраля. Как сообщили ученые, выброс произошел в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3990.
Уточняется, что одна из вспышек имела класс М1.2 и длилась 31 минуту. Данных о второй не приводится, однако известно, что она также была достаточно сильной.
Напомним, 3 февраля на Солнце было зарегистрировано шесть вспышек уровня M, одной из которых не хватило всего 10% мощности до высшего балла X.
25.02.2025, 11:58 52031
Пожар и гибель горняков на шахте "Казахстанская": суд вынес приговор
Фото: акимат Актюбинской области
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Караганда. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Шахтинский городской суд вынес приговор обвиняемым по делу о гибели пятерых шахтеров на шахте "Казахстанская" в Карагандинской области.
Органом досудебного расследования Г., М., Т., Г. (вр.и.о. заместителя директора по производству производственной службы, начальник участка конвейерного транспорта и др.) обвинялись в нарушении правил безопасности при ведении горных или строительных работ, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц (ст. 277 УК РК)", - сообщили в пресс-службе.
Суд установил, что руководители, видя технологические нарушения на участке, не остановили работы.
Они допустили эксплуатацию конвейерной ленты средней воспламеняемости и длительное время не выдавался наряд в ремонтную смену на зачистку (расштыбовку) от просыпавшегося материала и замене не вращающихся и вышедших из строя роликов", - уточнили в суде.
Из-за допущенных нарушений в ремонтную смену 17.08.2023 года на угольном конвейерном уклоне шахты "Казахстанская" произошел пожар. Пятеро шахтеров погибли, 17 пострадали.
Суд назначил обвиняемым 4 года лишения свободы.
Приговор суда в законную силу не вступил.
Ранее сообщалось, что в Казахстане количество регистрируемых уголовных дел по правонарушениям, касающимся правил безопасности при ведении горных или строительных работ, в прошлом году выросло на 29,5%.
24.02.2025, 17:29 71436
Три человека погибли в ДТП в Западном Казахстане
Фото: ДП ЗКО
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Уральск. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В результате смертельной аварии близ поселка Онеге Западно-Казахстанской области погибли три человека, сообщили в областном департаменте полиции.
24 февраля примерно в 10.30 на 111-м км автодороги Казталовка - Онеге - Жанибек вблизи п. Онеге водитель автомашины Ford Focus при совершении обгона большегрузной фуры выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение со встречно ехавшей автомашиной Chevrolet Cobalt", - рассказали в ведомстве.
На месте ДТП погибли водитель автомашины Ford Focus, а также водитель и пассажир автомашины Chevrolet Cobalt. Четверо пассажиров автомашины Ford Focus были госпитализированы в больницу.
По факту ДТП начато досудебное расследование.
Ранее смертельное ДТП произошло на трассе в Алматинской области.
24.02.2025, 10:01 79186
В Таразе спасатели вынесли с места пожара 15 газовых баллонов
Фото: МЧС РК
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Тараз. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Пожар произошел в цеху по изготовлению пластиковых изделий в Таразе. Огонь охватил площадь 15 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.
Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место происшествия, вынесли 15 газовых баллонов объемом 100 литров в безопасное место и ликвидировали пожар, не дав ему распространиться", - проинформировали в МЧС.
Бригада Центра медицины катастроф оказала помощь мужчине 1972 года рождения, который в результате пожара получил отравление продуктами горения. Пострадавший от госпитализации отказался.
23.02.2025, 20:15 95756
Часть Медеуского района Алматы осталась без электричества
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Алматы. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Часть Медеуского района города Алматы осталась остались без электричества, сообщает пресс-служба акционерного общества "Алатау Жарық Компаниясы" .
Частичные отключения электроэнергии произошли в 15.50 в Медеуском районе, в квадрате улиц Жамакаева - Тайманова - проспект Нурлыбаева - улица Иванилова. По предварительным данным, произошел обрыв двух подземных кабельных линий 10 кВ", - пояснили в пресс-службе.
Подчеркивается, что в ходе аварийно-восстановительных работ на данный момент подача электроэнергии частично восстановлена на одной линии.
Полное восстановление планируется в течение 1,5 часа", - заверили в АЖК.
Напомним, в прошло году на постоянные отключения электричества пожаловались жители Турксибского района. Кроме того, летом от жителей микрорайона Нур Алатау также поступали жалобы. Тогда жители в жару остались с неработающими холодильниками, кондиционерами, насосами и прочей техникой, не считая света, мобильной связи, интернета и прочих необходимых людям возможностей.
Алматинцы регулярно выражают обеспокоенность тем, что системы электроснабжения в жару перегружены работой кондиционеров в квартирах, офисах, соцучреждениях и прочих объектах города. В Алматы наблюдалась аномальная жара.
Представьте, если произойдет скачок напряжения и перегорят кондиционеры и холодильники", - высказалась алматинка.
23.02.2025, 19:00 98076
На Солнце произошла сильная вспышка
Ее продолжительность составила 23 минуты
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Москва. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - На Солнце сегодня произошла сильная вспышка класса М, сообщили в Институте прикладной геофизики.
В рентгеновском диапазоне в группе пятен 4001 зарегистрирована вспышка M4.9 продолжительностью 23 минуты", - цитирует nauka.tass.ru сообщение ИПГ.
Отмечается, что вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.
Ранее, 3 февраля, на солнце произошло сразу шесть мощных вспышек.
23.02.2025, 15:42 106411
В самолете Астана - Актау загорелся рюкзак пассажира
Фото: Depositphotos
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Астана. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В самолете, следовавшем по маршруту Астана - Актау, в верхнем багажном отсеке самолета загорелся рюкзак пассажира, сообщает пресс-служба авиакомпании FlyArystan.
Пожар был оперативно потушен бортпроводниками авиакомпании. На борту находилось 182 пассажира. Самолет вернулся в пункт вылета, посадка была выполнена в штатном режиме", - проинформировали в пресс-службе.
По данным авиакомпании, рейс был перенесен на 17.10 по времени Астаны.
Все пассажиры имеют право на бесплатное перебронирование или возврат средств", - напомнили в авиакомпании.
Ранее в аэропорту Актау из-за технической неисправности экстренно сел самолет Air Astana.
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